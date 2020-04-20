Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

BİTLİS 8 yaşındaki Hatice, uzaktan eğitimle İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okumayı öğrendi

8 yaşındaki Hatice, uzaktan eğitimle İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okumayı öğrendiBİTLİS'in Tatvan ilçesinde, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, evinde vakit geçiren ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Hatice Kübra Gencer (8), farkındalık oluşturmak için İstiklal Marşı'nı işaret...

20.04.2020 22:01 | Son Güncelleme: 20.04.2020 22:05
8 yaşındaki Hatice, uzaktan eğitimle İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okumayı öğrendi
BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında, evinde vakit geçiren ilkokul 2'nci sınıf öğrencisi Hatice Kübra Gencer (8), farkındalık oluşturmak için İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okumayı öğrendi.
İstasyon İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Hatice Kübra Gencer, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, uzaktan eğitimini evde EBA aracılığıyla devam ettirirken, hem etkinlik yapıyor hem de kitap okuyarak kendini geliştirmeye çalışıyor. Uzaktan eğitimin yanı sıra, uzaktan etkinliğe de önem veren Hatice Kübra, İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtasını da işaret diliyle okumayı öğrendi. İstiklal Marşı'nı hem işaret diliyle hem de ezbere okuyan Hatice Kübra Gencer, desteğinden dolayı öğretmenine teşekkür etti. Hatice Kübra, İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okumayı öğrenmek için öğretmeninden görüntülü destek aldığını belirterek, "Okulda çalışmaya başlamıştık fakat okullar kapanınca ben de evde devam ettim. Sınıf öğretmenim beni görüntülü arayarak hep destek oldu. Annem, babam ve ağabeylerim de bana yardımcı oldular. İstiklal Marşı'nı hem işaret diliyle, hem de ezbere biliyorum. Evde ders çalışıyorum, etkinlik yapıyorum, kitap okuyorum. Çocukların evde kalmasını, kitap okumasını ve evde etkinlik yapmalarını istiyorum" diye konuştu.
Hatice Kübra Gencer'in işaret diliyle İstiklal Marşı'nı okuma çalışmasına telefon aracılığıyla görüntülü olarak katılan sınıf öğretmeni Ganime Özel, öğrencisinin çok başarılı olduğunu, uzaktan da verilen ödev ve çalışmaları en iyi şekilde yerine getirdiğini ve bundan dolayı kendisinden gurur duyduğunu söyledi.
Hatice Kübra Gencer'in babası Emrullah Gencer ise, "Çocuğum hem İstasyon İlkokulu'nda eğitim görüyor, hem de Bitlis Bilim ve Sanat Merkezi'nde eğitimine destek sağlıyor. Öğretmenleri İstiklal Marşı'nı ezberlemesi ödevi vermişti. Kendisi ise evde çalışma yaparak, bizlerin ve öğretmeninin desteğiyle İstiklal Marşı'nı hem işaret diliyle okumayı öğrendi, hem de ezberledi. Emeğinden dolayı öğretmenlerine çok teşekkür ederim. Başarısından dolayı çocuğumla gurur duyuyorum" dedi.
İstiklal Marşı'nı işaret diliyle ve ezbere okuyan Hatice Kübra Gencer, çocukların evde kalması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla da renkli şekerler ile 'Evde Kal' mesajı yazdı. BİTLİS 8 yaşındaki Hatice, uzaktan eğitimle İstiklal Marşı’nı işaret diliyle okumayı öğrendi

Kaynak: DHA

Etiketler: Hatice Çarpar, Tatvan, Bitlis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgında normale dönüş için ilk kez tarih verdi Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgında normale dönüş için ilk kez tarih verdi
Bilim insanları korona taşıyıcısının hastalığı en fazla bulaştırdığı zaman dilimini belirledi Haberler
Bilim insanları korona taşıyıcısının hastalığı en fazla bulaştırdığı zaman dilimini belirledi
Bir ilçe diken üstünde! Topluca yüzeye çıkan yılanlar paniğe neden oldu Haberler
Bir ilçe diken üstünde! Topluca yüzeye çıkan yılanlar paniğe neden oldu
Erdoğan’dan ateşkesi ihlal eden Esed’e gözdağı: Bedelini ödeyecek Haberler
Erdoğan'dan ateşkesi ihlal eden Esed'e gözdağı: Bedelini ödeyecek
Koronavirüsün erken bir belirtisi daha ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsün erken bir belirtisi daha ortaya çıktı
Aslı Enver’in yeni aşkı Kerem’in, 4 kadına attığı mesajlar ifşa oldu Haberler
Aslı Enver'in yeni aşkı Kerem'in, 4 kadına attığı mesajlar ifşa oldu
Oyuncu Gökhan Alkan’ın mesajları ifşa oldu: Her bir zerrende olmalıyım Haberler
Oyuncu Gökhan Alkan'ın mesajları ifşa oldu: Her bir zerrende olmalıyım
Arazi kavgası kanlı bitti! Kardeşi ve yeğenini öldürdü, yengesini yaraladı Haberler
Arazi kavgası kanlı bitti! Kardeşi ve yeğenini öldürdü, yengesini yaraladı
Haberler ›› Güncel ››BİTLİS 8 yaşındaki Hatice, uzaktan eğitimle İstiklal Marşı'nı işaret diliyle okumayı öğrendi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

22:40: İtalya'da korona virüse bağlı ölüm sayısı 25 bine yaklaştı - Haber 22:40: YÖK Başkanı Saraç: "Üniversite hastanelerine toplam 14 bin 500 kadro tahsis edildi" - Haber 22:36: YÖK Başkanı Saraç, üniversite hastanelerine kadro ihdasına yönelik detayları açıkladı Açıklaması - Haber 22:33: Fransa'da korona ölümleri 20 bini aştı - Haber 22:28: Konya'da sokağa çıkma kısıtlaması sırasında "drift" yapan sürücü hakkında yakalama kararı - Haber 22:05: ABD'de Trump ve eyalet valileri arasında 'test kapasitesi' krizi yaşanıyor - Haberler 21:06: Fransa'da 20 Nisan itibariyle koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 547 artarak 20 bin 265'e yükseldi - Haber 20:27: Son Dakika: Türkiye'de 20 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 123 artarak 2140'a yükseldi - Haber 20:07: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ramazan Bayramı öncesi normalleşme adımı atmak istiyoruz - Haberler 19:44: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li belediyelere sert tepki: Amaç halka yardım etmek değil, şov yapmak - Haber 19:28: Son Dakika: 31 ilimizde 23, 24, 25 ve 26 Nisan tarihlerinde yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edildi - Haber