Haberler » Güncel » Bitlis araç lastiklerinden kedi yuvası yaptılar - Haber

Bitlis araç lastiklerinden kedi yuvası yaptılar

Araç lastiklerinden kedi yuvası yaptılarBitlis'te bir grup üniversite öğrencisi, sokakta yaşayan kediler için atıl araç lastiklerinden barınak yaptı.

05.12.2019 12:01 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:06
lastiklerinden kedi yuvası yaptılar
'te bir grup üniversite öğrencisi, sokakta yaşayan kediler için atıl araç lastiklerinden barınak yaptı.
Bitlis Eren Üniversitesi öğrencileri, kış şartlarının ağır geçtiği Bitlis'te, sokak hayvanlarını korumak için harekete geçti. Öğrenciler, farkındalık oluşturmak ve sokakta yaşayan hayvanlara yardımcı olmak için 2 yıl önce Hayvanları Sevgiyle Koruma Kulübü'nü kurdu. Geçen yıl kampüs içindeki köpekler için küçük barınaklar yapan 37 kulüp üyesi, bu yıl da cadde ve sokaklardan topladıkları araç lastiklerini çeşitli işlemlerden geçirerek barınağa dönüştürdü.
Barınakları kentin çeşitli noktalarına bırakacaklarını belirten kulüp üyelerinden Sosyal Hizmetler Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Mazlum Çağırgan, Biz Bitlis Eren Üniversitesi Hayvan Hakları Sorumluları olarak sokaklarda bulunan atıl araç lastiklerini değerlendirmek istedik. Ulusal ve yerel televizyonlarda hayvanlar üzerindeki toplumsal etkiyi gördük. Buradan hareketle bizler de kedilerin önümüzdeki kış aylarını geçirebilecekleri barınaklar yapmaya karar verdik. Bitlis'in kış şartları çok sert geçiyor. Bizler bir farkındalık oluşturmak istedik. Özellikle sokak hayvanları ile ilgili projeler üretip, yapmaya çalışıyoruz. Araba lastiğinden yuva yapma fikri aslında daha önce başka havyanseverler tarafından yapılmış bir projedir. Biz ilk etapta 4 adet kedi evi yaparak bir farkındalık oluşturacağız. Daha sonra da destek alarak 35 adet yapmayı hedefliyoruz. Yaptığımız bu kedi evleri daha önceden belirlediğimiz hayvanseverlere yakın noktalara bırakacağız. Kış aylarında yemeklerini verebileceğimiz noktalar olacak dedi.
Bitlis Eren Üniversitesi Hayvanları Sevgiyle Koruma Kulübü Başkanı Uluslararası İlişkiler Bölümü 3'ncü sınıf öğrencisi Leyla Yalçın ise, Geçen yıl da topluluk olarak üniversite kampüsü içerisindeki köpekler için kulübe yapmıştık. Soğukta kalacak kedilerimiz için lastiklerden yapacağımız yuva projemizi bugün hayata geçirmek için toplandık. Bizlere Bitlisli Hayvanseverler başta olmak üzere Rektörümüz Prof. Dr. Erdal Necip Yardım ve Belediye Başkanımız Nesrullah Tanğlay'dan destek verdi. Ayrıca mobilya ustamız bizlere çok destek oldu. Kendilerine teşekkür ediyoruz diye konuştu.
Bitlis araç lastiklerinden kedi yuvası yaptılar

Bitlis, Araç, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

12:12 Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 94'üncü gününde - Haber
12:12 Doğanşehir'de otomobil devrildi: 1 yaralı - Haber
12:12 Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Zorluoğlu AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
12:11 Şişli'de Libyalı turist bacağından bıçaklandı - Haber
12:06 Başkan Sabırlı'den 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü mesajı - Haber
11:53 Son dakika: Ceren Özdemir'in katil zanlısı emniyetten böyle çıkartıldı - Haber
11:23 Adalet Bakanı Gül'den Ceren Özdemir açıklaması: Canilere ceza indirimi yapılması vicdanları yaralamaktadır - Haber
10:35 Ahmet Hakan: İdam cezası olsaydı Ceren yaşıyor olacaktı - Haber
08:56 "Gizli görev" yalanıyla Cumhurbaşkanlığının adını kullanan defineci müdür, göreve döndü - Haber
08:41 Türkiye'nin yüreğini sızlatan Ceren Özdemir'in ölümünün ardından son mesajı ortaya çıktı: Beni unutmayın - Haber
5.12.2019 12:18:08