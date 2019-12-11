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Bitlis 'asılsız ihbarı olmayan bir kış geçirmek istiyoruz'

'Asılsız ihbarı olmayan bir kış geçirmek istiyoruz'Bitlis İl Özel İdare Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, Türkiye'nin en fazla kar alan ili olan Bitlis'te asılsız ihbarı olmayan bir kış geçirmek istediklerini söyledi.

11.12.2019 10:21 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:25
'Asılsız ihbarı olmayan bir kış geçirmek istiyoruz'
İl Özel İdare Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, 'nin en fazla kar alan ili olan Bitlis'te asılsız ihbarı olmayan bir kış geçirmek istediklerini söyledi.
Bitlis İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği, kar yağışı ile birlikte çalışmalarını yoğunlaştırdı. 9 ayrı şantiyede, 70 araç ve 90 personelle kışa hazır olduklarını belirten Bitlis İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, ekipleri en fazla asılsız ihbarların yorduğunu, bu nedenle tek dileklerinin bu yıl asılsız ihbarın yapılmaması olduğunu belirtti.
Aydoğdu, 350 köy, 292 mezra, 2 bin 340 kilometrelik bir yol ağında karla mücadele çalışması yapacaklarını belirterek, Geçen yıl 28 bin kilometre karla mücadele çalışmasına, 6 milyon liralık bir harcama yaptık. Bunu 90 personel, 70 iş makinesi, 9 şantiye, 7 ilçe müdürlüğü ve ilden takip ettiğimiz WhatsApp gruplarıyla gerçekleştirdik. Bu yıl için de personelimizi ve ödeneğimizi ayırdık. Gece gündüz demeden 7 gün 24 saat esasıyla personelimiz hazır kıta halinde beklemekte. Özellikle ihbar hatlarına ağırlık veriyoruz. WhatsApp ihbar hattımızı da oluşturduk. İlçe müdürlükleri, şantiye şeflikleri, kurum amirleri Vali beyin denetiminde itinalı bir şekilde çalışmalarımızı yürütüyoruz. İnşallah bu kış vatandaşlarımız için daha sorunsuz geçer. Biz de mücadelemizi sürdürürüz dedi.
'ASILSIZ İHBARLAR GERÇEK HASTAYA ULAŞMAMIZI ENGELLİYOR'
Asılsız ihbarlara da değinen Aydoğdu, Lütfen asılsız ihbarların önüne geçelim. Çünkü asılsız ihbara giderken, gerçek hastaları ihmal edebiliyoruz. Bu da insan hayatına mal oluyor. Bizi derinden üzüyor. Bizim için tüm canlılar kutsaldır. Tüm canlılara yardım etmek ilk önceliğimizdir. 2019- 2020 yılları arasını kapsayan karla mücadele için gerekli ödeneği ayırdık. Bu ödenekleri parça parça yapıyoruz. Bu çalışmalarda bize destek olan herkese şimdiden teşekkür ediyoruz diye konuştu.
Bitlis 'asılsız ihbarı olmayan bir kış geçirmek istiyoruz'

Türkiye, Bitlis, Güncel

Kaynak: DHA


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