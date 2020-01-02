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Bitlis attıkları ilmeklerle ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar

Attıkları ilmeklerle ev ekonomilerine katkı sağlıyorlarBitlis'in Tatvan Kaymakamlığı tarafından açılan halı dokuma kursuna katılan 25 kadın, hem halı dokuyor, hem de ev ekonomisine katkı sunuyor.

02.01.2020 10:58 | Son Güncelleme: 02.01.2020 11:01
Attıkları ilmeklerle ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar
'in Kaymakamlığı tarafından açılan halı dokuma kursuna katılan 25 kadın, hem halı dokuyor, hem de ev ekonomisine katkı sunuyor.
Kaymakamlık Sosyal Yardımlaşma ev Dayanışma Vakfı ile İl Müdürlüğü'nün açmış olduğu kursta, 25 kadın çalışıyor. Burada meslek öğrenen kadınlar, günlük 40 TL de ücret alıyor. Her metrekaresinde emek olan halılar ise yaklaşık 3 ayda dokunuyor. 5 dokuma tezgahının bulunduğu atölyede eğitim veren usta öğretici Azize Talay, kursa katılan kadınların psikolojik ve ekonomik olarak rahatladıklarını belirterek, kursun sürekli düzenlenmesi gerektiğini söyledi. Bitlis ve Siirt İl Özel İdaresi'ne teşekkür eden Talay, açıklamasında şöyle konuştu
'Tatvan Aile Destek Merkezi'ne bağlı olarak Kaymakamımız ve eşinin bize sundukları bu atölyede 25 kişilik kursiyerle çalışıyoruz. Buradaki kadınlarımız İşkur'dan günlük 40 lirada destek alıyor. Dokumasını yaptığımız halılar Isparta halılarına yakın bir halı. 27-32 kalitesinde dokuyoruz. Motiflerin tamamı ise bizim tasarımımızdır. Yamalı, şal, göbekli ve pazirik desenli halılarımız var. Bu işe 4 Kasım 2019'da başladık. Bu kursumuz bittikten sonra yeni öğrencilerle başlayacağız inşallah. Halılarımızı da satmak istiyoruz. Emeğimizin karşılığı olabilecek bir ücretle piyasadaki fiyatı neyse araştırarak satmak istiyoruz. Kursumuzun giderlerinin bir kısmını en azından buradan karşılamak istiyoruz dedi.
Bitlis attıkları ilmeklerle ev ekonomilerine katkı sağlıyorlar

Bitlis, Tatvan, İŞKUR, Güncel

Kaynak: DHA


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