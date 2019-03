Bitlis Bakan Varank: Müslümanlar Olarak, Silkelenmemiz Gerekiyor

Kaynak: DHA

Bakan Varank: Müslümanlar olarak, silkelenmemiz gerekiyorSANAYİ ve Teknoloji Bakanı Bitlis 'te kanaat önderleriyle düzenlenen toplantıya katıldı. Yeni Zelanda 'da camiye düzenlenen terör saldırısına ilişkin konuşan Bakan Varank, "Türkleri Boğaz'ın öte yanına kovmaktan, minareleri yıkmaktan, Cumhurbaşkanımızı öldürmekten, Ayasofya 'yı geri almaktan bahsediyorlar. Bizim bu durum karşısında, şu topraklarda 1000 yıldır Ezan-ı Muhammedi sesinin altında yaşayan Müslümanlar olarak, silkelenmemiz gerekiyor. Tarihimize, sahip olduğumuz değerlere sıkı sıkıya sarılmamız ve buna yakışır bir şekilde tutum sergilememiz gerekir" dedi.Seçim çalışmaları kapsamında Bitlis'e gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kent merkezinde esnafı ziyaret etti. Bakan Varank, daha sonra polis evinde kanaat önderleriyle düzenlenen toplantıya katıldı. Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve AK Parti İl Başkanı Engin Günceoğlu'nun eşlik ettiği toplantıda konuşan Bakan Varank, evliyalar şehri Bitlis'e üniversiteyi 2007 yılında AK Parti Hükümeti döneminde kazandırıldığını söyledi.'YENİ ZELANDA'DAKİ TERÖR SALDIRISINA KARŞI TUTUM SERGİLEMEMİZ GEREKİR'Yeni Zelanda'da camiye düzenlenen terör saldırısına ilişkin konuşan Bakan Varank, "Yeni Zelanda'da dün Müslüman kardeşlerimizi katleden o teröristlerin, dünyanın bir ucundan bizim ülkemize yönelik tehditlerini bir aklınıza getirin. Saldırıda kullandıkları silahın üstünde bile 1389'da 1. Kosova Savaşı'nda Sultan Murat 'ı şehit eden Sırp katilin adı yazıyor. Türkleri Boğaz'ın öte yanına kovmaktan, minareleri yıkmaktan, Cumhurbaşkanımızı öldürmekten, Ayasofya'yı geri almaktan bahsediyorlar. Bizim bu durum karşısında, şu topraklarda 1000 yıldır Ezan-ı Muhammedi sesinin altında yaşayan Müslümanlar olarak silkelenmemiz gerekiyor. Tarihimize, sahip olduğumuz değerlere sıkı sıkıya sarılmamız gerekiyor. Her yerde ifade ediyoruz, sorumluluğumuz çok büyük. Koca İslam coğrafyasına karşı sorumluluğumuz var. Buna yakışır bir şekilde tutum sergilememiz gerek" dedi.'ÇUKUR KAZAN TERÖRİSTLERİ ŞEHİRLERİMİZDEN KOPARIP ATTIK' Çukur siyaseti üzerinden HDP 'yi eleştiren Bakan Varank, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Yıllarca bölgeyi bazı değerlerden uzak, hiç hak etmediği şekilde anılmasına sebep olanlar var. Bizlerden bu mirası kaçırmak istediler. Geçmişle aramıza bir set çekmek istediler. Günde 5 vakit aynı kıbleye yönelen, kalpleri birbirinden gayri düşürmeye çalıştılar. Selahaddin Eyyubi 'nin, Sultan Alparslan 'ın, Yavuz Sultan Selim 'in ordularında omuz omuza çarpışan, bin yıldır bu topraklarda Ezan-ı Muhammedi'yi hakim kılmak için mücadele eden kardeşleri 'Kürt, Türk, Zaza, Çerkes' diye ayırmaya kalktılar. Yasak koyanlarla, kimlik siyaseti istismar siyaseti yapanlar hep karşılıklı olarak birbirlerini büyüttüler. Ama biz bu düzeni bozduk. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan , kimsenin atamadığı cesur adımları kararlılıkla attı. Geçmişin utanç düzenlemelerini, yasaklarını bir bir kaldırdı. Dini, siyasi, kültürel tüm özgürlüklerin alanını genişletti. İşte bu bölgede kimlik siyaseti yapan, istismar siyaseti yapan o malum anlayışın en büyük rahatsızlıkları zeminlerini kaybedişleri oldu. O yüzden ülkemiz dışında kendilerine vaat edilen başka rüyalara kapıldılar. Batı başkentlerinden kulaklarına fısıldananlarla, Türkiye 'de şehirlerimizi talan etmeye, huzurumuzu dinamitlemeye kalktılar. Birinci görevi milletinin canını, malını, neslini korumak olan devletimiz elbette ki; bu çapulculara meydanı boş bırakamazdı. Nitekim bırakmadık da. Önce şehirlerimizi çukurlarla, barikatlarla talan eden, evlerimizi yakıp yıkan teröristleri şehirlerimizden koparıp attık. Ardından tüyü bitmemiş yetimin hakkını Kandil 'e akıtan, milletin verdiği yetkiyi teröre yataklık için kullanan belediyeleri tekrar milletin hizmetine soktuk. Şimdi Bitlis'e, Van 'a, Ağrı 'ya, Diyarbakır 'a gelip 'irademizi gasp ettiler' diye atıp tutanlar var ya, onlar hem yüzsüzler hem de yalancılar. Milleti hiçe sayıp Kandil'den belediyeleri yöneterek asil milletin iradesini gasp edenler kendileri. Şimdi utanmadan sıkılmadan yine milletin karşısına geçip oy istiyorlar."'BİTLİS'E 16 YILDA, 12 MİLYARLIK YATIRIMLAR YAPILDI'Bitlis'e yapılan yatırım ve hizmetlere de değinen Bakan Varank, "Bitlis'te son 16 yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ın liderliğinde, 12 milyar lirayı bulan yatırımlar yapıldı. Her alanda çok büyük hizmetleri Bitlis'e kazandırdık. TOKİ vasıtasıyla 4 bine yakın konutu kente kazandırdık. Şehirlerimizden çapulcuları söktük attık. Artık şu bölgedeki dağlarımız, yaylalarımız teröristlerin cirit attığı yerler olmaktan çıktı. Turizmin canlandığı kayak yapılan, spor yapılan, piknik yapılan yerler oldu. Bu tablonun değişmesine asla müsaade etmeyeceğiz. Tehditle, şantajla, baskıyla milletimizden oy toplama dönemi artık sona erdi. Devletimiz tüm gücüyle milletinin yanında. Hiçbir çapulcuya göz açtırmayız. Bitlis'i, diğer şehirlerimizi, bölge insanımızı asla Kandil'den atananların insafına terk etmeyeceğiz. O yüzden içiniz rahat olsun. Bize güvenin, devletinize güvenin" diye konuştu.Konuşmanın ardından Bitlis Valisi Oktay Çağatay ve AK Parti Bitlis İl Başkanı Engin Günceoğlu tarafından Bakan Varank'a çeşitli hediyeler takdim edildi. Geceyi Bitlis'te geçirecek olan Varank, yarın Siirt ve Batman illerinde çeşitli programlara katılacak.