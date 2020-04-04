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Bitlis basınından 'evde kal' çağrısı

Bitlis il merkezi ve ilçelerinde görev yapan basın mensupları, sosyal medya üzerinden "Evde Kal" çağrısı yaptı.

04.04.2020 18:30 | Son Güncelleme: 04.04.2020 18:30
Bitlis basınından 'evde kal' çağrısı
Bitlis il merkezi ve ilçelerinde görev yapan basın mensupları, sosyal medya üzerinden "Evde Kal" çağrısı yaptı.

Korona virüse karşı yürütülen tedbir çalışmalarına bir katkı da Bitlis'teki gazetecilerden geldi. Sürece katkı sunmak için kolları sıvan basın mensupları, anlamlı bir etkinliğe imza attılar. Sosyal medya üzerinden örgütlenen basın mensupları, aynı anda sosyal medya hesapları ve basın mecralarından vatandaşlara "Evde Kal" çağrısında bulunup, bir bildiri yayınladılar. Bitlis basını adına "Evde Kal" çağrısıyla yayınlanan ortak bildiride, şu ifadelere yer verildi:

"Sağlığınız ve sağlığımız için lütfen evde kalın. Yapılan tüm uyarı ve ikazlara rağmen halen konunun ciddiyetinin farkında olmayan ve dışarı çıkmakta ısrar eden vatandaşlarımız var maalesef. Lütfen yapılan uyarıları dikkate alın. Yapılan uyarılar günlük düzenimizi bozmak, rahatımızı ve huzurumuzu kaçırmak için değil, tamamen bizlerin sağlığı için yapılan ve uyulması elzem olan uyarılardır. Bu nedenle sağlığınızdan ve sevdiklerinizden olmamak için şu an için lütfen sadece evde kalın. Çünkü; sizler zorunlu haller dışında evlerinizde kalmamakta ısrarcı olursanız, er ya da geç kendi ellerinizle ya kendinize ya da ailenize ve sevdiklerinize zarar vereceğinizden emin olabilirsiniz. Bu zor günlerde sevdiklerimizi ve kendimizi korumanın yalnız bizim elimizde olduğunu lütfen unutmayalım. Biz basın mensupları olarak dışarıdaki sesiniz ve kulağınız olmak için gece gündüz çalışıyoruz. Sağlığınız ve sağlığımız için lütfen ama lütfen evde kalın."

Öte yandan; basın mensupları tarafından yapılan paylaşımlar kısa süre içinde çok sayıda takipçi tarafından beğeni ve olumlu yorumlar aldı. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Etiketler: Evde Kal, Bitlis, Güncel
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