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Bitlis Belediye Başkanı Tanğlay kursları ziyaret etti

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Kadın Yaşam ve Toplum Destek Merkezi'nde incelemede bulundu.

24.07.2019 15:36 Bitlis Belediye Başkanı Tanğlay kursları ziyaret etti
Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Kadın Yaşam ve Toplum Destek Merkezi'nde incelemede bulundu.
Kursları gezerek bilgi alan Tanğlay, kursiyerlerle sohbet etti.
Belediye olarak gençlere ve kadınlara yönelik kültürel ve sanatsal eğitimlere önem verdiklerini belirten Tanğlay, sosyal belediyecilik anlamında ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi.
Tanğlay, "Belediyemiz bu yıl 16 kursu birden açtı. Kurslarımızın amacı gençlerimizi kötü alışkanlıklardan, sanal ortamın tehlikelerinden uzak tutarak sporu, bilimi, sanatı sevdirmek, milli ve manevi değerlerimizi sahiplenen gençler olarak yetişmelerini sağlamak." dedi.

Nesrullah Tanğlay, Bitlis, Güncel

Kaynak: AA

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