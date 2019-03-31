Bitlis Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı Nesrullah Tanğlay Kazandı.

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Bitlis Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Nesrullah Tanğlay kazandı.Kesin olmayan sonuçlara göre, Nesrullah Tanğlay 9 bin 911, HDP adayı Faruk İşlek 7 bin 417 oy aldı.-Tanğlay'ın özgeçmişi-Bitlis'te 1975 yılında dünyaya gelen Nesrullah Tanğlay, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Bitlis Eren Üniversitesi Elektrik Bölümünden mezun olan Tanğlay, 23 yıldır ticaretle uğraşıyor. AK Parti'nin kuruluşuyla siyasete başlayan Tanğlay, mahalle yönetimi, gençlik kolları, belediye meclis üyeliği, Yerel Yönetimler Başkanlığı, Sosyal İşler Başkanlığı ve Merkez İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu. 8 Şubat 2015 yılından itibaren AK Parti İl Başkanlığı görevini sürdürmektedir.Tanğlay, evli ve 3 çocuk babasıdır.