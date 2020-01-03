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Bitlis Belediyesi 35 yıllık tapu sorununu çözdü

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İnönü Mahallesi'ndeki vatandaşların 35 yıllık tapu sorunlarını çözdü.

03.01.2020 14:42 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:47 Bitlis Belediyesi 35 yıllık tapu sorununu çözdü
Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İnönü Mahallesi'ndeki vatandaşların 35 yıllık tapu sorunlarını çözdü.

Vatandaşların taleplerini dikkate alarak ciddi bir çalışma başlatan Başkan Tanğlay'ın girişimleri sonuç verdi. Tanğlay, belediye başkanlığında düzenlenen törenle vatandaşların tapularını dağıttı. Vatandaşların çalışmaları doğrultusunda istek ve sıkıntılarını hal ederek çözüme kavuşturduklarını belirten Tanğlay, "İnönü Mahallesi'nde vatandaşlarımızın 35 yıldan beri var olan bir sıkıntısını bizler çok şükür gerek harita uzmanı arkadaşlarımız, gerek mühendislerimizden oluşan teknik heyet ile adeta bir seferberliğe girerek çözdük. Oradaki vatandaşımız evi ve arsasıyla ilgili bir işlem yapmak istese, tapusu elinde olmadığı için ve üzerinde diğer parsellerden de hak olduğu için bir çalışma yapılamıyordu. Yani satma ve diğer işlemleri yapamıyorlardı. Bu da buradaki vatandaşlarımızın en büyük sıkıntısıydı. Bizlerde çalışmalarımızı 5 aylık bir sürede tamamladık. 15 vatandaşımızın tapusunu dağıttık. Ben tapuların hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" dedi. - BİTLİS

Nesrullah Tanğlay, İnönü mahallesi, Bitlis, Güncel

Kaynak: İHA

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