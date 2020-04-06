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Bitlis Belediyesi kaldırım ve caddeleri köpüklü suyla yıkıyor

Bitlis Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında cadde ve otobüs duraklarını köpüklü suyla yıkıyor.

06.04.2020 12:17 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:17
Bitlis Belediyesi kaldırım ve caddeleri köpüklü suyla yıkıyor
Bitlis Belediyesi korona virüs tedbirleri kapsamında cadde ve otobüs duraklarını köpüklü suyla yıkıyor.

Bitlis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin birlikte sürdürdüğü çalışmalarla şehirdeki kaldırımlar, yollar ve ara sokaklar tamamen yıkanarak dezenfekte ediliyor. Temizlik çalışmalarını kent genelinde sürdüren ekipler; Beşminare ve Hüsrevpaşa mahallesindeki kaldırımları yıkadıktan sonra ara sokakları da tazyikli su ile temizledi.

Yıkama çalışmalarını hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Belediyesi olarak rutin yapılan kent temizliğine dünya genelinde bir tehdit oluşturan korona virüs dolayısıyla daha fazla önem verdiklerini söyledi. Korona virüsün küresel anlamda hayatı olumsuz etkilediğini kaydeden Başkan Tanğlay, vatandaşların bu durumdan etkilenmemesi için hükümet yetkililerinin belirlediği yol haritasına riayet ettiklerini ve bunu yerelde uyguladıklarının altını çizdi. Başkan Tanğlay, "Malumunuz bugünlerde birçok ülke ve millet bir salgınla mücadele ediyor. Korona virüse karşı ülkemiz genelinde başlatılan tedbirleri kendi yerelimizde uygulamak üzere ilk günden itibaren çaba sarf ediyoruz. Gerek cadde ve kaldırımların köpüklü ve tazyikli suyla yıkanmasından toplu kullanım alanlarının dezenfekte edilmesine kadar hassasiyetle önlemlerimizi alıyoruz. Sağlık Bakanlığımızın özverili çalışmalarını yakından takip ederek yapılan çalışmaların gereğini yerelimizde uyguluyoruz. İçişleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlıklarımızın bizlere gönderdiği genelgelere uyarak çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımızın da desteklerine ihtiyacımız var. İnşallah bu süreci de sorunsuz bir şekilde atlatırız" dedi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Etiketler: Bitlis Belediyesi, İtfaiye, Güncel
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