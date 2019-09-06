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Bitlis belediyesi'nden 2 bin kişiye aşure ikramı

BİTLİS Belediyesi'nce, Hicri yıl başlangıcı olan Muharrem ayı için halka, aşure dağıtıldı.

06.09.2019 15:37 Bitlis belediyesi'nden 2 bin kişiye aşure ikramı
BİTLİS Belediyesi'nce, Hicri yıl başlangıcı olan Muharrem ayı için halka, aşure dağıtıldı.
Bitlis Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce hazırlanan 2 bin kişilik aşure, cuma namazı çıkışı Ulu Cami, Müftülük Cami ve Beş Minare Camisi'nde namaz çıkışı halka dağıtıldı. Aşure dağıtan Bitlis Belediye Başkan Vekili Şirin Kurtulgu, "Geleneklerimizi yaşatmak amacıyla, birliğin beraberliğin, hoşgörünün hatırlandığı bu günlerde 2 bin kişiye aşure ikram ettik. Halkımızın ilgisi bizi memnun etti. Cenabı Allah bize her sene böyle mutluluk içinde muharrem ayını barış, kardeşlik, hoşgörü içinde nasip etsin. Yüzyıllardır süregelen bu geleneğin, birlik ve beraberliğimizin pekişmesine vesile olmasını diliyorum" dedi.



Bitlis Belediyesi, Bitlis, Güncel

Kaynak: DHA

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