Bitlis Belediyesi'nin kadınlara yönelik açtığı kurslara yoğun ilgi

BİTLİS'te halk eğitim merkezi bünyesinde açılan kurslar yoğun ilgi görüyor. Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, açılan bu kurslarla birlikte kadınların hem meslek öğrendiğini, hem de aile ekonomisine katkı sunduğunu söyledi.

Bitlis Belediyesi, kadınların ve gençlerin sosyalleşmesi ve aile ekonomisine katkı sağlayabilmeleri için birçok dalda ücretsiz kurslar açtı. Kentte 13 mahallede açılan kurslara katılanlar hem meslek öğreniyor, hem de aile ekonomilerine katkı sağlıyor.

Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, belediye olarak kadın ve gençlere yönelik kursları açmaya devam edeceklerini belirterek, "Hem gençlerimize, hem de kadınlarımıza öğretici kurslar açıyoruz. Şuan Bitlis Belediyesi bünyesinde 38 kursumuz mevcut. Bunları açarken bütün mahallelerimizde planlama yapmaya çalışıyoruz. Yine bir mahallemizde bir evi kiralayıp, kurs açtık. Bunlara devam edeceğiz. Özellikle Çam sitesi dediğimiz mevkide hem bir kadın spor merkezi, hem de bir kurs merkezi açma çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki aylar içerisinde bunu da hayata geçireceğiz. Güzel bir hizmet vereceğimize inanıyoruz" dedi.

Merkezlerde eğitim veren kurs usta öğreticisi Selma Bakır da, "3 yıl önce oryantasyon sınavına girdim. Sınavı başarıyla tamamladıktan sonra ustalık eğitimi aldım. Uygulamalı sınavdan sonra ise usta öğreticilik eğitimi aldım. Burada iğne oyası sınıfı açtık. Sağlığım el verdiği sürece eğitim vermeye devam edeceğim. Bu imkanları Doğu Anadolu kadınlarına sundukları için emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Bölgedeki kadınların sosyalleşmesi için kursların çok önemli olduğunu belirten kursiyer Özlem Mete ise "Bu bölgede kadınlar hep evde oturuyor. Bu durum kadınları psikolojik, maddi ve manevi olarak etkiliyor. Kadınlarımız burada hiç bir şey yapmasa bile streslerini atabiliyorlar. Hocalarımızla arkadaş olarak vakit geçirebiliyoruz. Hem evde, hem burada koşuşturuyoruz. Sıkıntılarımız oluyor. Burada stres atabiliyoruz. Güzel ürünler çıkarıyoruz. Bu sayede kendimize güvenimiz artıyor" dedi.