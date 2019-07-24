Haberler» Güncel» Haber

Bitlis Belediyesi sokaklara estetik görünüm kazandırıyor

Bitlis Belediyesince, kentin tarihini gün yüzüne çıkarmak amacıyla "Sokak Sağlıklaştırma Projesi" hayata geçirildi.

24.07.2019 15:01 Bitlis Belediyesi sokaklara estetik görünüm kazandırıyor
Bitlis Belediyesince, kentin tarihini gün yüzüne çıkarmak amacıyla "Sokak Sağlıklaştırma Projesi" hayata geçirildi.
Bu kapsamda 127 iş yeri ile ilgili çalışma başlatıldı.
Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, kentin tarihi zenginliğine vurgu yaparak, her yıl yüzlerce ziyaretçiyi ağırladıklarını söyledi.
Kentin turizm potansiyelini arttırmak için çalışmaları sürdürdüğünü belirten Tanğlay, "Sokak Sağlıklaştırma Projesi'yle elektrik ve telefon kablolarının düzenlenmesi, yol kaplaması, binaların çatıları, bahçe duvarı gibi cephe iyileştirmeleri yapılacak. Kent, güzel ve düzenli bir görünüme kavuşturulacak." dedi.

Nesrullah Tanğlay, Bitlis, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Haberleri
15:24   Kütahya'da ruhsatsız silah operasyonu: 8 gözaltı
15:23   Minibüsün yayaya çarptığı kaza, güvenlik kamerasında
15:23   İSTANBUL- 'BOĞAZ'A ÇAMUR AKTI
15:22   Başkan Ulutaş, basın mensuplarıyla buluştu
15:21   Pitbull'un saldırdığı kadın: Köpeğin bir suçu günahı yok
15:20   'BOĞAZ'A ÇAMUR AKTI (Havadan görüntülerle)
15:19   Ek fotoğraflar // 'Boğaz'a çamur aktı