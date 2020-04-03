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Bitlis Belediyesi taksileri ve durakları dezenfekte etti

Bitlis Belediyesi taksileri ve durakları dezenfekte ettiBİTLİS Belediyesi, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kentteki taksileri ve durakları dezenfekte etti.

03.04.2020 18:04 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:07
Bitlis Belediyesi taksileri ve durakları dezenfekte etti
BİTLİS Belediyesi, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kentteki taksileri ve durakları dezenfekte etti.
Bitlis Belediyesi önünde kurulan dezenfeksiyon istasyonunda taksiler, özel kıyafetler giyen Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından dezenfekte edildi. Resmi kurum ve kuruluşlar ve camiler başta olmak üzere vatandaşların yoğun olarak kullandığı, park, bahçe, yolcu minibüsü ve otobüsler de dezenfeksiyon işleminden geçirildi.
Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, 'Vatandaşların yoğun olarak kullandığı, park, bahçe, yolcu minibüsleri, yolcu otobüsleri korona virüse karşı ilaçlanıyor. Gelen talepler doğrultusunda ticari taksilerde Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından dezenfekte edilmeye başlandı" dedi.
Tanğlay, taksilerin vatandaşlar tarafından sık kullanılan araçlar olduğunu belirterek, "Bitlis Belediyesi olarak koronavirüs ile mücadelemiz devam ediyor. Vatandaşlarımızın huzur ve sağlığı için ilimizdeki her noktayı dezenfekte ediyoruz. Koronavirüs nedeniyle vatandaşlarımız toplu taşıma araçları yerine taksileri tercih etmeye başladı. Bitlis belediyesi olarak taksi duraklarımızı ve taksilerimizi dezenfekte ettik. Vatandaşlarımızın virüse karşı önlem noktasında daha hassas olmasını istiyoruz" dedi.
Araçları ve durakları dezenfekte edilen taksiciler de belediye ekiplerine teşekkür etti. Bitlis Belediyesi taksileri ve durakları dezenfekte etti

Kaynak: DHA

Etiketler: Bitlis Belediyesi, Koronavirüs, Bitlis, Güncel

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Bitlis Belediyesi taksileri ve durakları dezenfekte etti
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