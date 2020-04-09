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Bitlis Belediyesinden bahar temizliği

Bitlis Belediyesi ekipleri bahar temizliği kapsamında çöp toplama, cadde, meydan ve yol temizliklerinin yanı sıra park ve yeşil alanlardaki dezenfekte çalışmalarını da sürdürüyor.

09.04.2020 13:06 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:06
Bitlis Belediyesinden bahar temizliği
Bitlis Belediyesi ekipleri bahar temizliği kapsamında çöp toplama, cadde, meydan ve yol temizliklerinin yanı sıra park ve yeşil alanlardaki dezenfekte çalışmalarını da sürdürüyor.

Bahar temizliğine büyük önem veren Bitlis Belediyesi, bu alandaki çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Her gün belirlenen plan dahilinde kent merkezinde temizlik çalışmalarını yürüten Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, çöplerin toplanması ve süpürülmesinin yanı sıra ana cadde, yol ve meydanın çevre temizliği konusunda da yoğun mesai harcıyor.

Genel temizlik çalışmalarının yanı sıra park ve yeşil alanların temizliğine de büyük önem veren belediye ekipleri, bahar ayı ile birlikte ortaya çıkan çöpleri de toplayarak kent dışına çıkarttı. Korona virüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını da sürdüren Bitlis Belediyesi, tedbirleri elden bırakmıyor. Yürütülen çalışmalarla vatandaşlara daha temiz ve daha hijyen bir ortam sağlayan ekipler, çalışmalar kapsamında son olarak Hüsrevpaşa Mahallesi'nde yıkama ve mıntıka temizliği gerçekleştirdi.

Hüsrevpaşa Mahallesi'nin muhtelif yerlerinde kaldırımları, caddeleri ve parkları temizleyen ekipler, Hüsrevpaşa Mahallesi TOKİ 302 binalarının bulunduğu alandaki kaldırım ve yolları yıkadı. Bitlis genelinde temizlik, çöp toplama ve yıkama çalışmaları yapılırken, Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yoğun bir şekilde yaz aylarında da devam edeceği belirtildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Etiketler: Bitlis Belediyesi, Bitlis, Güncel
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