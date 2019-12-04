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Bitlis Belediyesinden bir ilk daha

Bitlis'te 'Sağlıklı yaşam için spor' etkinliği kapsamında kadınlar ilk kez yarıştı.

04.12.2019 15:20 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:26Bitlis Belediyesinden bir ilk daha
'te 'Sağlıklı yaşam için ' etkinliği kapsamında kadınlar ilk kez yarıştı.

Bitlis Belediyesi tarafından açılan Kadın Toplum Merkezine giden kadınlar, buradaki hem çeşitli kurslara katılıyor hemde spor yapıyor. Spor eğitmeni ve diyetisyen eşliğinde sağlıklı bir şekilde kilo veren kadınlar, 8 Ağustos Stadında düzenlenen yarışmada kıyasıya yarıştı. Yarışmada dereceye giren kadınlara Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay ödüllerini vererek tebrik etti. Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Belediyesi olarak bu tür etkinliklerin sayısını attıracaklarını vurgulayarak, "Yemeye içmeye dikkat etmek lazım. Aynı zamanda düzenli sporda yapılması gerekiyor. Kadınlarımızın spor yapacağı alanları fazlalaştıracağız. Sosyal aktiviteleri arttıracağız. Daha güzel yaşanabilir bir Bitlis yapacağız. Bunu hep beraber el birliğiyle yapacağız" dedi.

Gazetecilere açıklama yapan Spor Eğitmeni Aysun Kurtkan, Bitlis Belediyesince açılan ve desteklenen spor merkezinde 6 yıldır kadınların spor yaptığını söyledi. Eskiden tütün fabrikası olarak kullanılan binanın tadilattan geçirilerek kadınlara kazandırıldığını aktaran Kurtkan, "Buradaki amacımız kadınlara yönelik hem sporsal faaliyetleri yürütmek hemde obeziteyle mücadele etmektir. Sağlıklı yaşam için spor diyerek 6 yıldır spor yapan kadınların bazıları 120 kilodan 50 kiloya düştü. Bazıları ise 15, 25 ve 30 kilo verdi. Bizim için önemli olan kadıların bu kadar spor yapmasıdır. Bilindiği gibi Türkiye obezitede 3. sıraya girdi. Bizde obeziteyle mücadele ediyoruz. Kadınları bilinçlendiriyoruz. Kadın bilinçlendiğinde evin tüm fertleri bilinçlenmiş oluyor. Belediye ve Gençlik Spor Müdürlüğünün destekleriyle bu gün yarışma düzenledik" şeklinde konuştu. - BİTLİS

Bitlis Belediyesi, Bitlis, Güncel

Kaynak: İHA

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