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Bitlis Belediyesinden korona virüs önlemleri

Bitlis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı dezenfekte ekipleri, korona virüs mücadelesi kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

13.04.2020 14:23 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:24
Bitlis Belediyesinden korona virüs önlemleri
Bitlis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı dezenfekte ekipleri, korona virüs mücadelesi kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Korona virüs salgınına karşı vaka öncesi ilk önlemleri alan Bitlis Belediyesi, virüsün yayılmasıyla kent genelinde adeta topyekün mücadele başlattı. Ulusal standartlara uygun ilaçları temin ederek özel dezenfekte ekibi kuran belediye, gece gündüz demeden halk otobüsleri başta olmak üzere ibadethane, ilçe minibüsleri, cezaevi, park, taksi ve taksi durağı ve ildeki kamu kurumlarını ilaçladı.

Bir yandan kent genelinde önlemler alınırken, bir yandan da Bitlis Belediyesi hizmet binası içerisinde güvenlik seviyesi en üst düzeye çıkarıldı. Tamamen sterilize edilen binanın giriş çıkışlarında vatandaş ve personelin ateşi ölçülürken, binanın girişine dezenfektan makinesi yerleştirildi. Korona virüs vakasının Türkiye'de görülmesinin ardından da belediyenin tüm birimleri virüse karşı teyakkuza geçti.

Çalışmaların tam kapasite devam edeceğini ifade eden Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, "Korona virüs vakasının Türkiye'de çıkmasından önce aldığımız önlemleri arttırarak devam ettiriyoruz. Bitlis'in her yerinde gece gündüz demeden dezenfekte çalışmamızı sürdürürken bir yandan da hemşehrilerimizi bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Belediyemizin tüm kaynaklarını, gücünü, imkanlarını adeta Bitlis'in güvenliği için seferber ettik. Tüm bu çalışmalardan daha önemli olan bir şey var ki o da kendi sağlığımızı güvence altına almak. Bir kez daha Bitlisli hemşehrilerimizden rica ediyorum; yaşlı genç demeden acil durumlar haricinde sokağa çıkmayalım. Biz Bitlis için gereken tüm önlemleri alıyoruz, gözünüz arkada kalmasın, evde kalın" diye konuştu. - BİTLİS

Kaynak: İHA

Etiketler: Bitlis Belediyesi, Bitlis, Güncel
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