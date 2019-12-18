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Bitlis Belediyesinden temizlik çalışması

Bitlis Belediyesinin kentin hemen hemen her noktasında yürüttüğü temizlik çalışmaları devam ediyor.

18.12.2019 09:10 | Son Güncelleme: 18.12.2019 09:15Bitlis Belediyesinden temizlik çalışması
Belediyesinin kentin hemen hemen her noktasında yürüttüğü temizlik çalışmaları devam ediyor.

Sabahın erken saatlerinde araç ve ekipmanlarıyla birlikte kent merkezinde yer alan cadde ve sokaklarda hummalı bir çalışma gerçekleştiren Bitlis Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, kenti baştan aşağı temizliyor. Koordineli bir şekilde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında bir yandan rutin temizlik işleri icra edilirken diğer taraftan da dereye atılan çöpler kısa sürede temizlenerek pırıl pırıl yapılıyor. Ekiplerin sabahın erken saatlerinden itibaren başlayarak yürüttüğü çalışmalarda kent merkezi sınırları içerisindeki çöpleri bertaraf etmenin yanı sıra program dahilinde merkezdeki sokaklar, kırsaldaki cami önleri tazyikli suyla yıkanarak temizleniyor.

Gerçekleştirilen çalışmalar ile ilgili konuşan Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, kent genelindeki temizlik çalışmalarını ödün vermeden sürdürdüklerini belirterek, "Belediyemizin bütün birimleri gibi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz de hummalı bir şekilde çalışarak, yaz-kış ayrımı yapmadan kentimizi köşe bucak temizlemek için yoğun çaba gösteriyor. Titizlikle yürütülen temizlik çalışmalarını yakından takip ediyorum. Halkımızın, çocuklarımızın hijyenik ve sağlıklı bir ortamda yaşamlarını devam ettirmelerini sağlamak için gereken özveriyi göstermeye gayret ediyoruz. El ele vererek daha temiz ve yaşanılabilir bir Bitlis için hep birlikte çalışmalı ve özveri göstermeliyiz" dedi. - BİTLİS

Bitlis Belediyesi, Bitlis, Güncel

Kaynak: İHA

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