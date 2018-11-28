Bitlis Belediyesinden Tiyatro Etkinliği

28 Kasım 2018 Çarşamba 11:26



28 Kasım 2018 Çarşamba 11:26

Bitlis Belediyesi tarafından kurulan tiyatro ekibi, köy köy gezerek köy çocuklarıyla buluşuyor.Bitlis Belediyesi, yaptığı alt ve üstyapı ile sokak sağlıklaştırma çalışmalarının yanı sıra kültürel ve sosyal faaliyetleriyle de köy çocuklarını eğlendirmeyi ihmal etmiyor. Daha önce hiç tiyatroya gitme imkanı bulamayan köy çocukları, ekip sayesinde tiyatro oyunu izlemenin mutluluğun yaşıyor. Bitlis Belediyesi tiyatro topluluğunca köy çocuklarına "Ormandaki Dostluk" adlı çocuk oyunu sahnelendi.Bitlis Belediyesinin ilköğretim çağındaki 7 çocuktan oluşan tiyatro topluluğunun özenle hazırladığı "Ormandaki Dostluk" isimli tiyatro oyunu izleyicisiyle buluştu. Tiyatro ekibinin çok kısa süre içerisinde aldıkları eğitim ve çalışmaların ardından "Ormandaki Dostluk" adlı tiyatro oyunu Bitlis merkeze bağlı Yeşilsırt ve Sarıkonak ilkokullarında sahnelendi.Hakan Yocu tarafından yazılan "Ormandaki Dostluk" adlı çocuk oyununda, doğada yaşayan hayvanların birlik, beraberlik ve dostluk içinde yaşamalarını, insanların bilinçsiz avlanması sonucu nesli tükenen hayvanları, doğanın bilinçsizce kirletilmesi ve piknik ateşlerinden çıkan orman yangınları gibi önemli konuları ele alındı."Ormandaki Dostluk" isimli tiyatro oyunu, sınıfta bulunan öğrenci ve öğretmenlerinden tam not aldı. - BİTLİS