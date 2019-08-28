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Bitlis Belediyesinin resim kursuna yoğun ilgi

Bitlis Belediyesi tarafından kent merkezinde çocuk ve gençlerin resim sanatına olan ilgilerini artırmak için ücretsiz olarak açtığı resim kursları yoğun ilgi görüyor.

28.08.2019 15:18 Bitlis Belediyesinin resim kursuna yoğun ilgi
Bitlis Belediyesi tarafından kent merkezinde çocuk ve gençlerin resim sanatına olan ilgilerini artırmak için ücretsiz olarak açtığı resim kursları yoğun ilgi görüyor.

Sanat alanında yaptığı çalışmalarla adından söz ettiren Bitlis Belediyesi, gençlerin ve çocukların resim sanatına olan ilgilerini artırmak için resim kursu açtı. Bitlis Belediyesi Toplum Destek Merkezinde verilen resim kurslarına kent merkezindeki çocuk ve gençler yoğun ilgi gösteriyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen kurslarda, çocuk ve gençler hem resim sanatı alanında bilgilerini artırırken, hem de eğitici ve eğlendirici zaman geçiriyor.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, belediye olarak sosyal ve sanatsal alanda yapılan faaliyetlere önem verdiklerini belirterek, özellikle yaz tatillerinde çocukların ve gençlerin faydalanabileceği birçok aktiviteye imza attıklarını söyledi. Resim kursunun da bu açıdan oldukça önemli olduğunu ifade eden Tanğlay, "Resim sanatı, çocuklarımızın zekasını geliştirdiği gibi beyinsel aktivitelerini güçlendirmelerine de yardımcı oluyor. Çocuklarımız ve gençlerimiz kursumuza yoğun ilgi gösteriyor. Kursumuzda eğitim alan yavrularımızın, geleceğin ünlü ressamlarından biri olmalarını temenni ediyor ve kendilerine başarılar diliyorum" diye konuştu. - BİTLİS

Bitlis Belediyesi, Bitlis, Güncel

Kaynak: İHA

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