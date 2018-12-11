Bitlis beyaza büründü

Bitlis
beyaza büründüBİTLİS - Meteorolojinin günler öncesinden duyurduğu kar yağışı Bitlis ve ilçelerinde etkili olmaya başladı. Gündüz saatlerinde fırtına ve yağmurun etkili olduğu Bitlis'in Tatvan
ilçesinde akşam saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı etkili oldu. Lapa lapa yağan kar sebebiyle kent tamamen beyaza bürünürken, hava sıcaklığında da hissedilir derecede bir düşüş yaşandı. Özellikle Tatvan – Bitlis arasında bulunan Rahva Bölgesinde yoğun şekilde etkili olmaya başlayan kar yağışı sebebiyle görüş mesafesi de düştü. Kar
kalınlığı yer yer 5 santimetreyi bulurken, yola çıkacak olan sürücülerin dikkatli olmaları konusunda ise uyarılar yapılıyor. Öte yandan, karla mücadele ekipleri ise olası bir duruma karşı hazır bekletiliyor.
Tatvan,Kar,Bitlis
11 Aralık 2018 Salı 19:34