Haberler » Güncel » Bitlis Deresi çevresinde tarih gün yüzüne çıkıyor

Bitlis Deresi çevresinde tarih gün yüzüne çıkıyor

Bitlis'te yürütülen dere ıslah çalışması kapsamında dere kenarındaki binaların yıkılmasıyla, kayıp olan tarih adeta gün yüzüne çıktı.

10.10.2019 09:35Bitlis Deresi çevresinde tarih gün yüzüne çıkıyor
Bitlis'te yürütülen dere ıslah çalışması kapsamında dere kenarındaki binaların yıkılmasıyla, kayıp olan tarih adeta gün yüzüne çıktı.

Bitlis Deresi çevresini eski tarihi dokusuna kavuşturmak, otantik görünüm sağlamak, yerli ve yabancı turistleri bu bölgeye çekmek amacıyla ilk yıkım tamamladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın Başbakanlık döneminde talimatını verdiği proje kapsamında yapılan yıkımlarla, kayıp olan tarih yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor.

Yaklaşık 7 bin yıllık bir şehir olan Bitlis'te bir yandan dere kenarındaki binalar yıkılırken, diğer yandan ise tarihi dokuya uygun olması için sokak sağlıklaştırma projeleri yürütülüyor. Dere ıslah projesi kapsamında ilk olarak Bitlis İl Özel İdaresine ait bina yıkılırken, yıkımların önümüzdeki yıl da devam edeceği bildirildi. - BİTLİS

Cumhurbaşkanı, Başbakanlık, Bitlis, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:35 Aydın'da havadan aşılama çalışması başladı
10:35 AÜ'den bilimsel çalışmalara ücretsiz destek
10:36 AFAD ve askeri yetkililer Suriye sınırında incelemede bulundu
10:41 Yelkenli teknede 52 göçmen ile 1 organizatör yakalandı
10:40 Sahte içki operasyonu
10:40 Barış Pınarı Harekatı
10:40 Anadolu Efes'in konuğu ALBA Berlin
10.10.2019 10:42:28