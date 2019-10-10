Haberler » Yerel » Bitlis Deresi çevresinde tarih gün yüzüne çıkıyor

Bitlis Deresi çevresinde tarih gün yüzüne çıkıyor

Bitlis Deresi çevresinde tarih gün yüzüne çıkıyorBİTLİS - Bitlis'te yürütülen dere ıslah çalışması kapsamında dere kenarındaki binaların yıkılmasıyla, kayıp olan tarih adeta gün yüzüne çıktı.

10.10.2019 10:15
Bitlis Deresi çevresinde tarih gün yüzüne çıkıyor
BİTLİS - Bitlis'te yürütülen dere ıslah çalışması kapsamında dere kenarındaki binaların yıkılmasıyla, kayıp olan tarih adeta gün yüzüne çıktı.
Bitlis Deresi çevresini eski tarihi dokusuna kavuşturmak, otantik görünüm sağlamak, yerli ve yabancı turistleri bu bölgeye çekmek amacıyla ilk yıkım tamamladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın Başbakanlık döneminde talimatını verdiği proje kapsamında yapılan yıkımlarla, kayıp olan tarih yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor.
Yaklaşık 7 bin yıllık bir şehir olan Bitlis'te bir yandan dere kenarındaki binalar yıkılırken, diğer yandan ise tarihi dokuya uygun olması için sokak sağlıklaştırma projeleri yürütülüyor. Dere ıslah projesi kapsamında ilk olarak Bitlis İl Özel İdaresine ait bina yıkılırken, yıkımların önümüzdeki yıl da devam edeceği bildirildi.
Bitlis Deresi çevresinde tarih gün yüzüne çıkıyor

Bitlis, Yerel

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Haberleri
12:05 Motosiklet hırsızlığı yapan çete çökertildi
12:01 Atakum, geri dönüşümde hedef yükseltti
11:40 Çorum'da intihar teşebbüsü
11:23 Bitlis'te Amatör Spor Kulüpleri Haftası etkinliği
11:14 Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nden konser
11:11 Tüm dualar Suriye'deki Mehmetçik için
10:32 Geleceğin çömlek ustaları marifetlerini gösterdi
10.10.2019 12:27:48