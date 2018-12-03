Bitlis'e Kar Yağmayınca Kayakçılar, Antreman İçin 2 Bin 500 Rakımlı Nemrut'a Gitti

03 Aralık 2018 Pazartesi 11:33



03 Aralık 2018 Pazartesi 11:33

BİTLİS merkez ve yakın çevresine kar yağmayınca kayakçılar, antremanlarını 2 bin 500 rakımlı Nemrut Krater Dağı'nda yapmak zorunda kaldı. Kuzey Disiplini Kayak Antrenörü Sedat Döymaz, merkezde kar olmadığı için Nemrut'a gelmek zorunda olduklarını belirterek, burada 2018- 2019 yılındaki yarışmalara hazırlandıklarını söyledi.Kış aylarına girilmesine rağmen karıyla ünlü Bitlis'e kar yağmayınca, kayakçılar da kendilerine antreman sahası olarak Nemrut Krater Dağı'nı seçti. Bugüne kadar birçok madalya almayı başaran ve çalışmalarını kent merkezindeki Onur Güler ve Eleman Hanı Kayak Tesisleri'nde yapan Bitlis Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı 40 sporcu, antreman için kent merkezine 23 kilometre uzaklıkta bulunan Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Dağı'na gelmek zorunda kaldı. Kar kalınlığının 25 santimetreyi bulduğu Nemrut Dağı'nda kayakçılar, antrenörlerinin gözetiminde yoğun bir çalışma yürütüyor. Kuzey Disiplini Kayak Antrenörü Sedat Döymaz, 2018-2019 yılı faaliyet programında yer alan kayak yarışmalarına hazırlandıklarını söyledi. Soğuk hava ve doğa koşullarına aldırış etmeden zorlu şartlarda çalışma yaptıklarını anlatan Döymaz, "Bitlis'e kar yağmayınca farklı mekan arayışlarına girmek zorunda kaldık. Soğuk hava sporcularımızı zorlasada yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Bunun karşılığını alacağımıza inanıyoruz. Geçen yıl da kar yağmadığı için aynı problemle karşı karşıya kalmıştık. Ancak bu yıl Nemrut'u tercih ettik. 2019 yılında hedefimiz dünya şampiyonasında sporcularımızın yarışması. İnşallah en iyi şekilde ülkemizi ve kentimizi temsil edeceğiz"dedi.10 yıldır kayak yapan Milli Sporcu Ferdi Ertaş da yoğun bir çalışma yürüttüklerini kaydederek, "İki yıl önce Yıldız Olimpiyatları Festivali'ne katıldım. Geçen yıl ise Avrupa'da yarışmalara katıldım. Bu yılda Finlandiya'da gerçekleşecek olan Gençler Dünya Şampiyonası'na katılacağım. Geçen yıl kar yağmadığı için çok fazla antrenman yapamadık. Dolayısıyla iyi bir derece çıkaramadık. Ama bu sene şanslıyız karımız var" diye konuştu.Nemrut Krater Dağı'ndaki çalışmaları izleyen Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış da yarışmalara hazırlanan kayıkçıları yanlız bırakmadıklarını, çalışmaları sürekli denetlediklerini bildirdi.- Bitlis