Bitlis Emniyet Müdürlüğünden "Kariyer Günleri" Etkinliği

Bitlis Emniyet Müdürlüğü
Toplum Destekli Polislik Şubesince lise öğrencilerine yönelik "Kariyer Günleri" etkinliği düzenlendi.
Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis Anadolu Lisesi
12. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen "Kariyer Günleri" etkinliğinde polislik mesleği hakkında bilgilendirme semineri gerçekleştirildiği belirtildi.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli, okul müdürü, öğretmen ve öğrencilerin katıldığı etkinlikte, öğrencilere emniyet teşkilatına nasıl katılacakları ve polislik mesleğinin önemi hakkında detaylı bilgi verilerek, soruların cevaplandırıldığı kaydedildi.
Öte yandan son zamanlarda sürekli gündeme gelen zararlı bilgisayar oyunları, sosyal arkadaşlık siteleri ve internet dolandırıcılığı hakkında öğrencilerin bilgilendirildiği vurgulanan açıklamada, "Öğrencilere daha dikkatli ve duyarlı olmaları yönünde uyarılar yapılmıştır. Bitlis Emniyet Müdürlüğü olarak geleceğimiz olan gençlerimiz için bilgilendirme ve eğitici faaliyetlere hız kesmeden devam edilecektir." ifadeleri kullanıldı.
Emniyet Müdürlüğü, Bitlis, Güncel
Kaynak: AA