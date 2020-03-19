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BİTLİS Fünyeyle patlatılan şüpheli paketten lokum çıktı

Fünyeyle patlatılan şüpheli paketten lokum çıktıBİTLİS'in Tatvan ilçesinde, minibüs durağındaki şüpheli paket, bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle patlatıldı.

19.03.2020 19:36 | Son Güncelleme: 19.03.2020 19:38
Fünyeyle patlatılan şüpheli paketten lokum çıktı
BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, minibüs durağındaki şüpheli paket, bomba imha uzmanı tarafından fünyeyle patlatıldı. Paniğe neden olan paketten lokum çıktı.
Tatvan'da Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir minibüs durağında paket olduğunu fark eden vatandaşlar polise bildirdi. Olay yerine gelen polis, yolu trafiğe kapatarak bomba imha uzmanı çağırdı. Bölgeye gelen uzman ekipler, paketi yerleştirdiği fünye ile patlattı. Paniğe neden olan şüpheli paketten lokum çıktı. Güvenlik nedeniyle kapatılan cadde, yeniden trafiğe açıldı. BİTLİS Fünyeyle patlatılan şüpheli paketten lokum çıktı

Kaynak: DHA

Haberin Videosu :

BİTLİS Fünyeyle patlatılan şüpheli paketten lokum çıktı
Etiketler : Tatvan, Güncel

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