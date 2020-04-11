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BİTLİS Gönüllü gençler, sağlık çalışanları için siperlik üretiyor

Gönüllü gençler, sağlık çalışanları için siperlik üretiyorBİTLİS merkez ve Tatvan ilçesindeki Gençlik Merkezlerinde gönüllü gençler tarafından sağlık çalışanları için günde 200 yüz koruyucu siperlik üretiliyor.

11.04.2020 16:33 | Son Güncelleme: 11.04.2020 16:39
Gönüllü gençler, sağlık çalışanları için siperlik üretiyor
BİTLİS merkez ve Tatvan ilçesindeki Gençlik Merkezlerinde gönüllü gençler tarafından sağlık çalışanları için günde 200 yüz koruyucu siperlik üretiliyor.
Kent merkezi ve Tatvan ilçesindeki Gençlik Merkezlerinde görevli gençler, yüz koruyucu siperlik üretiyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın malzeme desteği sağladığı gönüllü gençler, günde 200 siperlik üreterek sağlık çalışanlarına destek oluyor.
Bitlis Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış, gönüllü gençlerin şu ana kadar 2 bin siperlik ürettiğini söyledi. Elkatmış, Yaklaşık 2 haftadır gençlik merkezlerimizde çalışma yürütülüyor. Bu çalışmaya gençlerimiz gönüllü olarak katılıyor. Salgından dolayı tedbirli alıyoruz ve mümkün olduğunca her gün farklı ve az sayıda genç kardeşlerimizle çalışıyoruz. Günde ortalama 200 siperlik üretiliyor. Şimdiye kadar 2 bin adet üretim yapıldı. Bunun 500 adedinin dağıtımı gerçekleştirildi. Önceliğimiz sağlık çalışanları ve ardından kolluk kuvvetleri. İl merkezi ve ilçelerdeki sağlık kuruluşlarına aralıklarla teslimat yapılacak. Üretim devam ederken, aynı zamanda dağıtım da olacak. Bu çalışmamız Nisan ayı sonuna kadar devam edecek. İnşallah hep birlikte yürüttüğümüz mücadelelerle virüs belasından kurtulacağız. Gençlerimiz evlerinden çıkmasınlar ve evde egzersiz yapsınlar, kitap okusunlar, spor yapsınlar ve bu sorunu avantaja çevirip kendilerini daha çok geliştirsinler. İnşallah bu sorun bittiğinde gençlerimiz için çok daha güzel aktivitelerimiz olacak dedi.
Tatvan Gençlik Merkezi Lideri Mizgin Coşkun, sağlık çalışanları için gönüllü olarak siperli maske üretimine başladıklarını ve şu ana kadar 2 bin siperlik ürettiklerini söyledi. BİTLİS Gönüllü gençler, sağlık çalışanları için siperlik üretiyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Bitlis, Tatvan, Güncel
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