Bitlis'in dağlarında PKK'lı teröristlere göz açtırmıyorlar (2)
Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla PKK'lı teröristlere göz açtırmıyor.
17.03.2020 11:12 | Son Güncelleme: 17.03.2020 11:15
Bitlis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla PKK'lı teröristlere göz açtırmıyor.
Bölgenin zorlu şartlarına rağmen elleri tetikte 7 gün 24 saat görev yapan güvenlik güçleri ve korucular, bölgenin teröristlerden temizlenmesi için kahramanca mücadele veriyor.
Teröristlerden arındırılan yüksek rakımlı bölgelere üsler kuran Jandarma, termal kameralar, son teknolojik cihazlar ve drone ile bölgeyi sürekli kontrol altında tutuyor.
Bu sayede bölgede huzur ve güvenliği tesis eden güvenlik güçleri, vatandaşların güvenli yolculuk yapmasını sağlıyor.
Elleri tetikte vatan nöbetindeler
Bölgede dosta güven düşmana korku salan Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, zorlu hava koşullarına rağmen gece gündüz demeden eli tetikte nöbet tutuyor.
Üs bölgelerinden birinin komutanı olan başçavuş Korhan Tomruk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü için gece gündüz demeden zor şartlarda görev yaptıklarını belirtti.
Jandarma Uzman Çavuş Serdar Dik ise devletin bekası ve milletin güvenliği için her türlü şartta görevlerini icra ettiklerini söyledi.
Üs bölgesinde görevli güvenlik korucularından Selami Taşkın da ülkenin huzur ve güvenliği için her zaman görev başında olduklarını dile getirdi.
Bölgenin zorlu şartlarına rağmen elleri tetikte 7 gün 24 saat görev yapan güvenlik güçleri ve korucular, bölgenin teröristlerden temizlenmesi için kahramanca mücadele veriyor.
Teröristlerden arındırılan yüksek rakımlı bölgelere üsler kuran Jandarma, termal kameralar, son teknolojik cihazlar ve drone ile bölgeyi sürekli kontrol altında tutuyor.
Bu sayede bölgede huzur ve güvenliği tesis eden güvenlik güçleri, vatandaşların güvenli yolculuk yapmasını sağlıyor.
Elleri tetikte vatan nöbetindeler
Bölgede dosta güven düşmana korku salan Merkez İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, zorlu hava koşullarına rağmen gece gündüz demeden eli tetikte nöbet tutuyor.
Üs bölgelerinden birinin komutanı olan başçavuş Korhan Tomruk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğü için gece gündüz demeden zor şartlarda görev yaptıklarını belirtti.
Jandarma Uzman Çavuş Serdar Dik ise devletin bekası ve milletin güvenliği için her türlü şartta görevlerini icra ettiklerini söyledi.
Üs bölgesinde görevli güvenlik korucularından Selami Taşkın da ülkenin huzur ve güvenliği için her zaman görev başında olduklarını dile getirdi.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Bitlis'in dağlarında PKK'lı teröristlere göz açtırmıyorlar (2)
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