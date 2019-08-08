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Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

08.08.2019 16:54 Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı
Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Tanğlay, mesajında, ülkenin dört bir yanında yaşanan işgaller karşısında olduğu gibi Bitlis'in de bulunduğu dönemin tüm olumsuz şartlarına rağmen, aziz milletin ve ecdadın manevi gücü ve bağımsızlık inancıyla eşine az rastlanır bir kahramanlık sergilediğini belirtti.
Bu kahramanlık sayesinde kentin özgürlüğüne kavuştuğunu kaydeden Tanğlay, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Vatanın bütünlüğü elbette ki şehitlerimizin fedakarlığıyla eş değerdir. Bütün mukaddeslerimizin sembolleştiği tek değer ise al bayrağımızdır. Devletimizin bölünmez bütünlüğü, milletimizin sağlığı, selameti, huzuru ve birliği için canlarını feda eden şehitlerimizin önünde saygı ve minnetle eğiliyorum."

Nesrullah Tanğlay, Bitlis, Güncel

Kaynak: AA

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