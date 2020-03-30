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Bitlis'in meraları ilkbaharla canlandı

Türkiye'nin en fazla kar yağışı alan illerinden Bitlis'in meraları, ilkbaharda hayvanların otlatmaya çıkarılmasıyla canlandı.

30.03.2020 11:20 | Son Güncelleme: 30.03.2020 11:20
Bitlis'in meraları ilkbaharla canlandı
Türkiye 'nin en fazla kar yağışı alan illerinden Bitlis 'in meraları, ilkbaharda hayvanların otlatmaya çıkarılmasıyla canlandı.
Son yılların en çetin kışının yaşandığı Hizan ilçesinde, aylarca hayvanlarını ahır ve ağıllarda kuru ot ve samanla besleyen besiciler, havaların ısınmasıyla küçükbaş hayvanlarını meraya çıkarmaya başladı.
Beyaz örtünün kalkmasıyla hayvanlar, Gayda bölgesindeki meralarda otlamaya başlarken, üreticiler de yem maliyetinden kurtuldu.
Yaklaşık 6 ay sonra, yeşile bürünen meralarda otlamaya başlayan hayvanlar, renkli görüntülere sahne oluyor.
Hizan Ziraat Odası Başkanı Erkan Durmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede havaların ısınmasıyla doğanın canlandığını, hayvan yetiştiricilerinin de hayvanları ahır ve ağıllardan çıkarmaya başladığını söyledi.
İlçenin dağınık ve engebeli coğrafyaya sahip olduğunu belirten Durmaz, şöyle konuştu:
"Bazı yerlerde rakım 3 bin 500 metreye çıkıyor. Buralarda kar örtüsü duruyor. Besiciler yazın yüksek kesimlerde biçtikleri otları taşıyarak kışın hayvanları besliyor. Son günlerde biriktirilen saman ve otlar azaldı. Rakımın 800 metre olduğu bölgelerimizde meralar yeşile büründü. İlçemiz ot bakımından oldukça zengin. Meralarda otlar erken çıktığı için besiciler hayvanlarını meralara çıkarıyor. Yaza doğru koyunların yayla yolculuğu başlayacak."
Besicilerin hem kesim hem de süt içi hayvan yetiştirdiğini ifade eden Durmaz, çetin geçen kışın ardından yeşile bürünen meralarda hayvanların otlamaya başlamasının mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.
"2 ay sonra yaylaya çıkacağız"
Besicilerden İsa İne ise Kapısuyu köyünde havaların ısınmasıyla hayvanları meraya çıkardıklarını söyledi.
Bu yıl havanın erken ısınmasıyla yem maliyetinden de kurtulduklarını belirten İne, "Havalar güzel. Geçen yıla göre ot biraz daha az. 2 ay sonra yaylaya çıkacağız. Sabah erkenden hayvanları biraz yem veriyoruz sonra meraya bırakıyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Bitlis, Güncel
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