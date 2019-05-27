Bitlis'in tarihi yapılarını maketlere yansıttılar

Bitlis Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM) eğitim gören öğrenciler, kentteki tarihi yapıların maketlerini yaptı.
Merkezdeki öğrenciler, Bitlis Kalesi, İhlasiye Medresesi, El Eman Hanı, Paşa Hanı, Beşminare ve Ahlat kümbetlerinin maketini Kültür Merkezi, Ulu Cami Meydanı ve okullarda sergiledi.
BİLSEM Müdürü Ekrem Oruk, yaptığı açıklamada, kentteki tarihi eserler konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla öğrencilerle maket çalışması yapmaya karar verdiklerini söyledi.
Bitlis'in 7 bin yıllık geçmişe sahip kadim bir kent olduğunu belirten Oruk, şöyle dedi:
"Kentimizin tarihi güzelliklerini halkımıza göstermek istedik. Öğrenciler tarihi eserlerin maketini yaptı. Bu maketler büyük ilgi gördü. Farklı okullardan öğretmen ve öğrenciler gelerek çalışmaları inceledi. Biz de daha çok kesime ulaşmak için Vakıflar Bölge Müdürlüğü bünyesindeki Ulu Cami Meydanı'nda maketleri sergiledik."
Resim öğretmeni Nurullah Taşkaya da maketlerin strafor köpükten yapıldığını ifade ederek, "Eserlerin renklerine göre boyadık. Maketleri farklı yerlerde sergiledik." diye konuştu.
Öğrencilerden Şahan Tutgaç ise ev ve binalar arasında kaybolan tarihi yapıları tanıtmak amacıyla böyle bir çalışma başlattıklarını anlattı.
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Kaynak: AA