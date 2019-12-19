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Bitlis kalesi ışıklandırıldı

Bitlis Kalesi ışıklandırıldıBitlis'te M.Ö. 312 yılında Büyük İskender tarafından inşa edildiği belirtilen Bitlis Kalesi, ışıklandırıldı.

19.12.2019 14:01 | Son Güncelleme: 19.12.2019 14:06
Kalesi ışıklandırıldı
Bitlis'te M.Ö. 312 yılında Büyük İskender tarafından inşa edildiği belirtilen Bitlis Kalesi, ışıklandırıldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Bitlis Valiliği ve Bitlis Belediyesi'nin çalışmalarıyla yıllara meydan okuyan kent merkezindeki Bitlis Kalesi'nin çevresi ışıklandırıldı. Bitlis'te yapımı devam eden 3'ncü etap sokak sağlıklaştırma projesinin de tamamlandığını belirten Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, görev süresi boyunca tarihi dokunun ön plana çıkarılması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Belediye Başkanı Tanğlay, Bitlis'in 7 bin yıllık kadim bir kent olduğunun belirterek şunları söyledi
Bitlis, 7 bin yıllık kadim bir şehir. Biz de bu tarihi ve kadim şehirde hizmet etmeye çalışıyoruz. Halkımızın daha güzel bir ortamda yaşaması için elimizden geleni yapıyoruz. Kale ışıklandırma projesi vaatlerimiz arasındaki 50 projenin içerisinde yer alıyordu. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, Bitlis Valiliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün destekleri ile Bitlis Belediyesi Kale Işıklandırma projemizi gerçekleştirdik. Bunların yanında 3'ncü etap sokak sağlıklaştırma projemizi de gerçekleştirdik. Bitlis'in tarihi dokusunu biraz daha gün yüzüne çıkarmaya çalışıyoruz. Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) ile görüşmelerimiz sonunda 4'ncü etap sokak sağlıklaştırma projemizi de sunduk. Önümüzdeki yıl büyük ihtimalle onu da gerçekleştireceğiz. Görevimiz süresince tarihi eserlere elimizden geldiğince Bitlis Belediyesi olarak önem vereceğiz.
Bitlis kalesi ışıklandırıldı

Bitlis Belediyesi, Büyük İskender, Bitlis, Güncel

Kaynak: DHA


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