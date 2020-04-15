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BİTLİS Kanser hastasına sağlıkçılardan 'Evlilik yıldönümü' sürprizi

Kanser hastasına sağlıkçılardan 'Evlilik yıldönümü' sürpriziBİTLİS'te, mide kanseri hastalığı nedeniyle evinde rutin kontrolleri yapılan Safiye Gülay Şeker Özsoy (52) ve eşinin evlilik yıl dönümünü, sağlık çalışanları pasta götürerek kutladı.

15.04.2020 11:57 | Son Güncelleme: 15.04.2020 12:02
Kanser hastasına sağlıkçılardan 'Evlilik yıldönümü' sürprizi
BİTLİS'te, mide kanseri hastalığı nedeniyle evinde rutin kontrolleri yapılan Safiye Gülay Şeker Özsoy (52) ve eşinin evlilik yıl dönümünü, sağlık çalışanları pasta götürerek kutladı.
Bitlis merkez Beş Minare Mahallesi'nde yaşayan Safiye Gülay Şeker Özsoy, mide kanseriyle mücadele ediyor. Özsoy'un rutin kontrolleri ise koronavirüs salgını nedeniyle Evde Sağlık Hizmetleri çalışanlar tarafından Özsoy'un evinde devam ediyor. Sağlık çalışanları, Özsoy çiftinin 26'ncı yıl dönümü olduğunu öğrenince, sürpriz yapmaya karar verdi. Evde Sağlık Hizmeti çalışanları, ellerinde pastayla eve giderek, çiftin evlilik yıl dönümünü kutladı.
Bu sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşayan Safiye Gülay Şeker Özsoy, hayatındaki en güzel kutlamalardan birini yaşadığını söyledi. Kutlama nedeniyle heyecanlandığını belirten Özsoy, "Sizler beni en çok mutlu eden kişiler oldunuz çünkü bugün evlilik yıl dönümümüz ve kutlamaya gelen kimse olmadı. Koronavirüs sebebiyle biz de kutlamak için dışarı çıkamıyoruz. Sizler gelince çok mutlu olduk, iyi ki varsınız. Gerçekten çok mutlu oldum, sayenizde çok sıra dışı, çok özel bir yıl dönümümüz olacak. Sizlere tekrardan çok teşekkür ediyorum" dedi. BİTLİS Kanser hastasına sağlıkçılardan ’Evlilik yıldönümü’ sürprizi

Kaynak: DHA

Etiketler: Gülay, Güncel
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