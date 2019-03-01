Bitlis Kar Hapsinde

Kaynak: İHA

Bitlis'te yoğun kar yağışı nedeniyle 156 köy yolu ulaşıma kapanırken, tek katlı evler ise kara gömüldü.Bitlis'te etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Tamamen kara gömülen tek katlı evler için yolu açmaya çalışan vatandaşlar yoğun çaba harcıyor. 2 gündür süren kar yağışıyla birlikte kar kalınlığı yer yer 1,5 metreyi aştı. Araçların kara gömüldüğü kentte, 156 köy yolu da ulaşıma kapandı.Bölgede, kapanan köy ve mezra yollarının açılması için belediye ve İl Özel İdaresi karla mücadele ekiplerinin çalışmaları aralıksız devam ediyor. - BİTLİS