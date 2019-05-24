24.05.2019 22:53
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Bitlis kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi

Bitlis kırsalında 4 terörist etkisiz hale getirildi

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında düzenlenen iç güvenlik operasyonları kapsamında 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Bitlis'in Tatvan ilçesi kırsalında düzenlenen iç güvenlik operasyonları kapsamında 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında; Bitlis-Tatvan ilçe kırsalında İl Jandarma Komutanlığı'nın desteğiyle operasyon gerçekleştirildiği, operasyonda yakın hava desteğiyle birlikte toplam 4 teröristin etkisiz hale getirildiği aktarıldı.

Haber: Caner ÜNVER/ANKARA,


Tatvan, İçişleri Bakanlığı, Bitlis, Güncel
Kaynak: DHA