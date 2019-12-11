Haberler » 3. Sayfa » Bitlis kırsalında PKK'lılar tarafından köy yoluna gömülmüş EYP ele geçirildi - Haberler

Bitlis kırsalında PKK'lılar tarafından köy yoluna gömülmüş EYP ele geçirildi

Bitlis merkez kırsalında PKK'lı teröristler tarafından köy yoluna gömülmüş EYP ele geçirildi.

11.12.2019 10:54 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:59Bitlis kırsalında PKK'lılar tarafından köy yoluna gömülmüş EYP ele geçirildi
merkez kırsalında PKK'lı teröristler tarafından köy yoluna gömülmüş EYP ele geçirildi.

Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde; Bitlis merkez kırsalında BTÖ mensuplarınca, araziye gizlenmiş vaziyette yaşam malzemesi ve patlayıcı olduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine, 10 2019 tarihi itibariyle BTÖ mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla "Şehit GK Muhsin Apak 2019-100 Operasyonu" başlatıldı. Operasyonda, 10 Aralık 2019 günü köy yoluna gömülü vaziyette, plastik kova içerisine hazırlanmış, amonyum nitrat ve motorin ile güçlendirilmiş, uzaktan telsiz komutalı 30 Kilogram El Yapımı Patlayıcı (EYP) ele geçirildi. Ele geçirilen EYP, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gerekli incelemenin yapılmasına müteakip yerinde imha edildi. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - BİTLİS

Bitlis, Aralık, PKK, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

13:15 Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Levent, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
13:14 Bangladeş Maliye Bakanı Kamal TBMM'de - Haberler
13:10 Kayseri'de 47 adrese eş zamanlı operasyon - Haberler
13:07 Tır ile traktör çarpıştı, koyunlar telef oldu - Haberler
13:06 Yozgat'ta trafik kazası: 1 yaralı - Haberler
13:04 Son dakika! Bütçe görüşmelerinde arbede çıktı: Vekiller birbirinin üstüne yürüdü - Haberler
12:31 Libyalı komutandan Türkiye'ye küstah tehdit: Gemilerini batıracağım - Haberler
12:03 Tecavüzden hüküm giymiş idam mahkumundan ilginç istek: Beni hava kirliliği öldürsün - Haberler
12:02 AK Partili vekiller, Davutoğlu'nun partisinin ismine tepki gösterdi: Bizim partinin çakması olmuş - Haberler
11:22 Rusya'da 50 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı - Haberler
11.12.2019 13:18:33