25.06.2019 19:44
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Bitlis merkezli 'göçmen kaçakçılığı' operasyonu: 16 gözaltı

Bitlis merkezli

Bitlis merkezli 4 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Bitlis merkezli 4 ilde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bitlis Güroymak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında 25 Haziran 2019 günü Bitlis Güroymak ve Tatvan ilçeleri başta olmak üzere Diyarbakır , Van , Konya ve Malatya illerinde 18 şüpheli şahsa yönelik, 18 farklı adreste eş zamanlı olarak icra edilen operasyon neticesinde; 16 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmış, 2 şüpheli şahsın yakalama çalışmalarına devam edilmektedir. İcra edilen operasyon kapsamında; 16 adet cep telefonu ve 16 adet sim kart ele geçirilmiştir. Güvenlik güçlerimiz yurdumuza yasa dışı yollarla giriş yapan düzensiz göçmenleri maddi menfaat karşılığında ve organize bir şekilde batı illerine sevk eden şüphelilere yönelik olarak yılmadan ve yorulmadan etkin mücadeleye bölge halkımızın da desteği ile kararlılıkla devam edecektir" denildi. - BİTLİS
Kaynak: İHA
Bitlis , 3. Sayfa

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