Bitlis merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 14 zanlı adliyeye sevk edildi

Bitlis ve Van'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.

12.06.2020 17:36 | Son Güncelleme: 12.06.2020 18:09
Bitlis ve Van'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Bitlis İl Jandarma Komutanlığınca 26 Şubat'tan bu yana Ahlat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik soruşturma yürütüldüğü bildirildi.
"Uyuşturucu madde imal ve ticareti" suçunu örgütlü işledikleri iddiasıyla biri kamu görevlisi 18 şüphelinin yakalanması için Bitlis'in Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan ilçeleri ile Van'da 9 Haziran'da eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"95 personel ve 18 araçla gerçekleştirilen operasyonda 18 şüpheliden biri kamu görevlisi olmak üzere 14'ü yakalanmıştır. 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Operasyonda ev ve iş yeri aramalarında 388 gram sentetik uyuşturucu, 82 gram kubar esrar, 33 gram toz esrar, 21 gram eroin, 52 uyuşturucu hap, 9 uyuşturucu kullanma aparatı, 2 tabanca, 21 tabanca fişeği, 2 av tüfeği, 64 av tüfeği fişeği, 14 cep telefonu, uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparatı yapmayı sağlayan makine ile suçtan elde edilen 3 bin 220 lira ele geçirilmiştir."
Açıklamada, gözaltındaki 14 şüphelinin Ahlat Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiği bildirildi. Bitlis merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 14 zanlı adliyeye sevk edildi

Kaynak: AA

Etiketler: Bitlis, Van, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor Haber
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı Haber
24 yaşındaki kadın, dünyanın en büyük vajinasına sahip olmak için bıçak altına yattı
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi Haber
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi Haber
Talihsiz damat, evlendiği kadının hamile olduğunu gerdek gecesi öğrendi
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir Haber
Bilim Kurulu önerdi, Bakan Koca da sıcak bakıyor: Sokağa çıkma yasağı geri gelebilir
Son dakika: Kapatılan hesaplarla ilgili Fahrettin Altun’dan Twitter’a tepki: Sahte olduğu iddiası gerçek dışı Haber
Son dakika: Kapatılan hesaplarla ilgili Fahrettin Altun'dan Twitter'a tepki: Sahte olduğu iddiası gerçek dışı
Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı Haber
Ders çalışmak için buluşan liseli gençlerin, evdeki silahlarla oyunu faciayla noktalandı
Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi Haber
Yaz sezonunu açan Zeynep Alkan, süper mini şortuyla poz verdi
Haberler››Güncel››Bitlis merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 14 zanlı adliyeye sevk edildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

18:32: Dolu beklentisi katlı otoparkı doldurdu - Haber 18:31: Bursa'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi - Haber 18:31: Aşırı yağış ve fırtına 50 yıllık ağacı devirdi - Haber 18:31: Haliç'teki son durum havadan görüntülendi - Haber 18:31: MUĞLA Gülben Ergen, oğullarıyla barınağı ziyaret etti - Haber 18:09: Boşanma davası açan eşinin boğazını kesen kocanın ifadesi ortaya çıktı: Barışmak istemeyince sinirlerime hakim olamadım - Haber 17:44: Yakışıklı oyuncu Barış Arduç, yeni imajını takipçileriyle paylaştı - Magazin 17:09: Polisin İzmir'de sıkıştırdığı suç örgütünün lideri Arjantin'de yakalandı - Haber 15:18: Ünlü şef Özgür Gökçe, abisi Nusret Gökçe'yle çekilen çocukluk fotoğrafını paylaştı - Magazin 14:49: Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi - Ekonomi