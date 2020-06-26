BİTLİS Nemrut Krater Gölü'ne ziyaretler başladı

Nemrut Krater Gölü'ne ziyaretler başladıDÜNYANIN 2'nci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'ne, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki normalleşme süreciyle ziyaretçiler gelmeye başladı.

26.06.2020 12:43 | Son Güncelleme: 26.06.2020 12:49
Nemrut Krater Gölü'ne ziyaretler başladı
DÜNYANIN 2'nci, Türkiye'nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü'ne, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki normalleşme süreciyle ziyaretçiler gelmeye başladı. Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) Projesi'nde 'Mükemmeliyet Ödülü' verilen ve geçen yıl elle beslenen ayıları da olan Nemrut Krater Gölü'ne, Türkiye'nin çeşitli illerinden ziyaretçiler akın ediyor. Bitlis'e 13 kilometre uzaklıkta olan, 2 bin 250 rakımlı, sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası, kuş türleri ve biyoçeşitliliği, doğası ve manzarası ile her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Nemrut'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamındaki normalleşme sürecine girmesiyle ziyaretçiler ağırlanmaya başlandı. Ziyaretçiler, Nemrut manzarasının yanı sıra elle beslenen ayıları da görmeye geliyor. Kars'tan gelen misafirlerini Nemrut Krater Gölü'ne gezmeye getiren Esen Demir, muhteşem doğayı ve ayıları görmek için geldiklerini belirterek, "Nemrut'a sürekli geliyorduk. Salgından sonra da normalleşmeyle birlikte kendimizi buralara attık. Şehir merkezinde gezmektense burada sosyal mesafeyi koruyarak gezmek daha iyi düşündük. Bir de ayıları görmek için geldik. Aynı zamanda Kars'tan misafirlerimiz vardı, onlar da görsün istedik. Onlar da özellikle buraya gelmek istediler. Muhteşem doğasını ve gölü çok sevdiler. Hatta misafirim burada 10 gün kamp yapacağını söyledi. Herkesi Nemrut Krater Gölü'ne davet ediyoruz. Gelip görsünler" dedi BİTLİS Nemrut Krater Gölü’ne ziyaretler başladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye, Nemrut, Bitlis, Kars, Güncel, Haber

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