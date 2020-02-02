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Bitlis Öz Güzeldere Spor: 2 - Diyarbakır Bismil 21 Spor: 0

Bitlis Öz Güzeldere Spor, konuk ettiği Diyarbakır Bismil 21 Spor'u 2-0 mağlup etti.

02.02.2020 17:08 | Son Güncelleme: 02.02.2020 17:13Bitlis Öz Güzeldere Spor: 2 - Diyarbakır Bismil 21 Spor: 0
Öz , konuk ettiği 21 Spor'u 2-0 mağlup etti.

Bölgesel Amatör Ligde (BAL) mücadele eden Bitlis Öz Güzeldere Spor, taraftarının da desteğiyle Bismil 21 Spor'a karşı galip geldi. Güneşli bir havada oynanan müsabakayı Öz Güzeldere Spor 10. dakikada Cumali ve 15. dakikada Muhammed Akif'in attığı gollerle 2-0 kazandı.

Maç boyunca etkili oynayan Bitlis Öz Güzeldere Spor, rakibine çok fazla fırsat vermedi.

Bismil Spor ise maçı dengeleme adına hamleler yapsa da rakibine boyun eğerek maçı kaybetti. - BİTLİS

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Kaynak: İHA

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