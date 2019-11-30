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Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Kazım Karaman oldu

Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü görevine Kazım Kaman atandı.

30.11.2019 13:14 | Son Güncelleme: 30.11.2019 13:31Bitlis Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Kazım Karaman oldu
Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğü görevine Kazım atandı.
Kazım , Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına atanan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Kaya Darende'den görevi devraldı.
Kaya Darende, Bitlis'e ve teşkilata hizmet etmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, Kaman'a yeni görevinde başarı diledi.
Kaman da, devlete, millete ve teşkilata hizmet edecek olmanın gururunu yaşadığını ifade ederek, Darende'ye yeni görevinin hayırlı olmasını temenni etti.

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Kaynak: AA

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