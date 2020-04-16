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Bitlis polisi, 'sosyal mesafeyi' mobeseden denetliyor

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, koronavirüse karşı alınan sıkı tedbirler kapsamında vatandaşların cadde ve sokaklarda sosyal mesafeye uyup, uymadıkları mobese kameralarıyla denetleniyor.

16.04.2020 10:33 | Son Güncelleme: 16.04.2020 10:33
Bitlis polisi, 'sosyal mesafeyi' mobeseden denetliyor

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, koronavirüse karşı alınan sıkı tedbirler kapsamında vatandaşların cadde ve sokaklarda sosyal mesafeye uyup, uymadıkları mobese kameralarıyla denetleniyor.

Dünyayı sarsan koronavirüs salgınına karşı tüm kurum ve kuruluşlar tedbirlerini en üst düzeye çıkartırken, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de, ihtiyaçları için sokağa çıkan vatandaşların sosyal mesafeye uyup uymadıklarını mobese karemaralarıyla denetliyor. İlçe merkezindeki cadde ve sokaklarda sıkı denetimler yapan polis ekipleri, sık sık yaptıkları anonslarla zorunlu olmadıkça vatandaşların evlerinden çıkmamaları uyarısında bulunuyor. Mobese kameralarla denetimler yapan ekipler, sosyal mesafeye uymayan kişilere de idari para cezası uyguluyor.

Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, vatandaşların evlerinde kalmaları yönünde çağrıda bulunarak, "Acil bir durum olmadıkça vatandaşlarımızın evlerinde çıkmamalarını istiyoruz. Bu arada denetimlerimizi de sıkı bir şekilde sürdürüyoruz. İhtiyaçlar konusunda da kurumlarımıza bağlı tüm ekiplerimiz sahada ve aralıksız şekilde çalışmalarını yürütüyorlar. Koronavirüs salgını ile mücadelede, vatandaşlarımızdan bize yardımcı olmalarını ve kurallara uymalarını istiyoruz" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Tatvan, Güncel
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