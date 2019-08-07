Bitlis POMEM'de mezuniyet sevinci

BİTLİS'te, Polis Meslek Eğitim Merkezi'nden (POMEM) mezun olan 504 polis için mezuniyet töreni düzenlendi.

POMEM bahçesinde düzenlenen törene Bitlis Valisi Oktay Çağatay, AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, Bitlis POMEM Müdürü Kaya Darende, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, bazı kurum amirleri, mezun öğrencilerin aileleri ve öğrenciler katıldı. Törende mezun öğrenci Ramazan Taklacı'nın teşekkür konuşmasının ardından yaş kütüğüne plaket çakıldı.

Törende konuşan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, emniyetin, bir toplumun hayatta ve ayakta kalabilmesinin en önemli yapı taşlarından biri olduğunu, bir ülkenin güvenliği ne kadar sağlam ve üst seviyede olursa, o ülkede o denli huzur ve müreffeh bir yaşamdan söz edilebileceğini söyledi. Vali Çağatay, konuşmasında şunları söyledi:

"İnsanlar güvende olduklarını hissettikleri ve bunu gördükleri zaman rahat bir şekilde yaşamlarını sürdürebilirler. Emniyet hizmeti, tüm hizmetlerin ve gelişmelerin temelidir. Emniyet olmadan, eğitim olmaz, kalkınma olmaz, yatırım olmaz. İşte tam bu noktada sizlere çok önemli görevler düşmektedir. Fakat bu görevleri yerine getirirken insanımızı incitmeden, onları tedirgin etmeden ve en önemlisi suçlu ile suçsuzu ayırt edebilme ferasetine sahip olmaya özen göstermelisiniz. İnanıyorum ki; bizim insanımız kendi güvenlikleri için gerektiğinde canını hiçe sayan siz değerli emniyet mensuplarına bugüne kadar olduğu gibi, bugünden sonra da hak ettiği değeri verecektir. Diğer taraftan, millet ve devletimizin bölünmez bütünlüğüne, üniter yapısına yönelen hainlerle mücadelede de azim ve kararlılığınız hiç azalmadan, ön saflarda olacağınıza inancım tamdır. Unutulmamalıdır ki; bu ülke Ömer Halisdemir gibi kahramanları yetiştirmiş bir ülkedir. Bu ülke Fethi Sekinlerin kanlarıyla sulanmış bu toprakları, düşmana mezar edecek bir ülkedir. İşte her biriniz sizden önce canları pahasına mücadele eden kahraman polislerimiz gibi, isimlerini geleceğe altın harflerle kazıyacak birer kahraman olmak için yemin etmek üzere burada toplandınız. Bu vesileyle siz kıymetli polis adaylarımızın bu ülkeye yıllarca hizmet ederek milletin huzur ve sükununu teminat altına almak için var gücünüzle çalışacağınıza olan inancımın tam olduğunu ifade etmek istiyorum. Alnınız ve yolunuz her daim açık, geleceğiniz aydınlık olsun."

Bitlis POMEM Müdürü Kaya Darende ise "Okulumuz 2011 yılında yapılan hain terör saldırısında şehit ve gaziler vermiştir. Bu kadim şehrimizin şehit vermiş gazi okulunda okul müdürü olmaktan onur duyuyorum. Sizler de bu gazi okulun öğrencisi olmaktan şeref ve gurur duyun. Polis meslek eğitim merkezi olarak misyonumuz, devletin bağımsızlığını ve hukukun üstünlüğünü her şeyin üstünde tutan sabırlı, hoşgörülü, disiplinli ve insan haklarına saygılı polisler yetiştirmektir. Bitlis'te 24 Ekim 2018 tarihinde öğrenci kabulüne başlayan okulumuz, bugüne kadar toplamda 4 bin 102 öğrenci mezun etmenin gururunu yaşamaktadır" dedi.



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