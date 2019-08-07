Bitlis POMEM'de mezuniyet sevinci

Bitlis
Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürlüğünde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan 504 öğrenci, mezuniyet sevinci yaşadı.
POMEM bahçesinde düzenlenen 23. dönem mezuniyet töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Törende konuşan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, emniyetin, bir toplumun hayatta ve ayakta kalabilmesinin en önemli yapı taşlarından biri olduğunu belirtti.
İnsanların güvende olduklarını hissettikleri zaman rahat bir yaşam sürdürdüğünü belirten Çağatay, emniyet hizmetinin, tüm hizmetlerin ve gelişmelerin temelini oluşturduğunu vurguladı.
Emniyetin olmadan eğitimin, kalkınmanın ve yatırımın olamayacağını vurgulayan Çağatay, şöyle konuştu:
"Bu noktada sizlere çok önemli görev düşüyor. Bu görevleri yerine getirirken insanımızı incitmeden, tedirgin etmeden ve en önemlisi suçlu ile suçsuzu ayırt edebilme ferasetine sahip olmaya özen göstermelisiniz. İnsanımız kendi güvenlikleri için gerektiğinde canını hiçe sayan değerli emniyet mensuplarına bugüne kadar olduğu gibi bu günden sonra da hak ettiği değeri verecektir. Aldığınız eğitimle görevinizi layıkıyla yaparken adalet ve eşitlik her daim kılavuzunuz olacak. Görevinizi hukuk devleti ilkeleri ve insan haklarına saygılı şekilde yerine getirmeniz, şerefli mesleğiniz ve yüce milletinize olan saygı ve vefanın en temel göstergesi olacaktır. Diğer taraftan da millet ve devletimizin bölünmez bütünlüğüne, üniter yapısına yönelen hainlerle mücadelede de azim ve kararlılığınız hiç azalmadan ön saflarda olacağınıza inancım tamdır."
Bu ülkenin Ömer Halisdemir gibi kahramanları yetiştirdiğini ifade eden Çağatay, "Bu ülke Fethi Sekinlerin kanlarıyla sulanmış bu toprakları, düşmana mezar edecek bir ülkedir. Ülkeye yıllarca hizmet ederek milletin huzur ve sükununu teminat altına almak için var gücünüzle çalışacağınıza inanıyorum. Alnınız ve yolunuz her daim açık, geleceğiniz aydınlık olsun." dedi.
"Bu memleket sizlere emanet"
AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar da Türkiye'nin her tarafından ailenin kente geldiğini belirterek, "Burada 73 ilden öğrencimiz var. Şu anda Türkiye burada. Mezun olan 504 kardeşimiz hem burada eğitim aldı hem de Bitlisimizi tanıttı. Artık fahri hemşehrimiz ve kardeşimizsiniz. Bu memleket artık sizlere emanet. Vereceğiniz her kararda empati yapın. Karşınızdaki insanın baba, anne, kardeş ve bir yakınınız olduğunu düşünerek karar verin. Adil olun. Bu memleket ve millet size emanet. Bu uzun ve ince bir yoldur. Bir günlük meslek değil. Onun için haktan, hukuktan ve adaletten ayrılmayalım." ifadelerini kullandı.
4 bin 102 öğrenci mezun etti
Bitlis POMEM Müdürü Kaya Darende ise okulun 2011'deki hain terör saldırısında şehit ve gaziler verdiğini anımsattı.
POMEM'in misyonunun devletin bağımsızlığını ve hukukun üstünlüğünü her şeyin üstünde tutan, sabırlı hoşgörülü, disiplinli ve insan haklarına saygılı polisler yetiştirmek olduğunu kaydeden Darende, "24 Ekim 2009'da öğrenci almaya başlayan okulumuzda bugüne kadar 4 bin 102 öğrenci mezun etmenin gururunu yaşıyoruz. Bir eğitim kurumu olarak size vermeye çalıştığımız en temel kavram olan 'vatan sevgisi' daima ilkeniz olsun. Her zaman devletimizin polisi olun ve devletimizin polisi kalın. Kanunların uygulayıcısı, kamu düzeninin teminatı ve insan haklarının koruyucusu olun. Unutmayın ki şehitlerimizin, gazilerimizin ve milletimizin bize yüklediği en büyük emanet ülkemizin bekasıdır." diye konuştu.
Dönem birincisi Ramazan Taklacı da törende öğrenciler adına konuşma yaparak yaş kütüğüne plaket çaktı. İlk 10'a giren öğrencilere ödüllerin verilmesinin ardından tören geçişi yapıldı.
Kep atılmasıyla sona eren törende, öğrenciler mezun olmanın sevincini arkadaşları ve aileleriyle paylaştı.
Törene, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Emniyet Müdür Yaman Ağırlar, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, aileler ve öğrenciler katıldı.