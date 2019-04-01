Bitlis Seçim Sonuçları: 31 Mart Bitlis Yerel Seçim Sonuçları

Bitlis yerel seçim sonuçları, resmi olmayan verilere göre belli oldu. 31 Mart Pazar günü Bitlis'te yerel seçim için kurulan 105 sandığın hepsi tamamen açıldı ve oyların sayımı sona erdi. Bitlis Belediye Başkanlığı yarışında ilk üç sırada Ak Parti'den Nesrullah Tanğlay ile HDP'den Faruk İşler ve Saadet Partisi'nden Yaşar Buhan yer alıyordu. Peki hangi aday kazandı? Adaylar ne kadar oy aldı? İşte Bitlis yerel seçim sonuçları detayları...

BİTLİS YEREL SEÇİM SONUÇLARI 2019

Yerel seçim için Bitlis'te kayıtlı 31 bin 4 seçmenden 24 bin 819 kişi, oylarını kullanmak için sandık başına gitti. Resmi olmayan sonuçlara göre Bitlis Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti adayı Nesrullah Tanğlay kazandı. İşte adayların yüzde dağılımı...

Nesrullah Tanğlay AK Parti 10.194 OY %43,87

Faruk İşlek HDP 7.691 OY %33,10

Yaşar Buhan Saadet Partisi 4.333 OY %18,65

Mehmet Piran Aslın İyi Parti 360 OY %1,55

Burhan Küsem CHP 306 OY %1,32

BİTLİS 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 yerel seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Bitlis 'de seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

Bitlis 'de 2014'deki yerel seçimlerde AK Parti adına Fehmi Alaydın, BDP adına Hüseyin Olan aday olmuştu. Seçim sonuçlarına göre BDP % 44,17 oy oranı ile Bitlis Belediye Başkanlığı'nı kazandı. AK Parti ise % 40,36 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. HÜDAPAR adayı Cengiz Karakaya % 5, 89 oy oranı ile 3, DP'den Nihat Ceylan% 3,26 oy oranı ile 4. sırada yer aldı.