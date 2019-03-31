Bitlis Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika

Türkiye'nin gözü kulağı 31 Mart yerel seçim sonuçlarında. Bugün Bitlis için sandığa giden vatandaşlar, Bitlis Belediye Başkanı'nı belirlemek için oy kullandılar. Şimdi ise yerel seçim sonuçları merakla bekleniyor. Son yerel seçimde vatandaşların tercihi BDP'den yana olmuştu. Peki, Bitlis seçim sonuçlarına göre hangi aday ne kadar oy aldı? Bitlis 'de kim önde? Bitlis seçim sonuçları, yerel seçim sonuçları, adayların oy durumlarını merak ediyorsanız işte detaylar…

BİTLİS 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart yerel seçiminde Bitlis Belediye Başkanlığı için AK Parti'den Nesrullah Tanğlay Cumhur İttifakı kapsamında seçime katılırken, CHP'den Burhan Küsem, İYİ Parti'den Mehmet Piran Aslın, HDP'den Faruk İşlek, DSP adına Tuğçe Tekçe, Saadet Partisi adına Yaşar Buhan, TKP adına Cafer Ömürden Cengiz ve DP'den Ömer Uygun Bitlis Belediye Başkanlığı için aday olmuşlardı. Seçim yasaklarının kalkması ve sayım sonuçlarının sisteme girilmesi ile birlikte Bitlis yerel seçim sonuçlarını aşağıdaki bağlantıdan anlık ve güncel olarak takip edebilirsiniz.

BİTLİS YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

BİTLİS 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 yerel seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Bitlis 'de seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

Bitlis 'de 2014'deki yerel seçimlerde AK Parti adına Fehmi Alaydın, BDP adına Hüseyin Olan aday olmuştu. Seçim sonuçlarına göre BDP % 44,17 oy oranı ile Bitlis Belediye Başkanlığı'nı kazandı. AK Parti ise % 40,36 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. HÜDAPAR adayı Cengiz Karakaya % 5, 89 oy oranı ile 3, DP'den Nihat Ceylan% 3,26 oy oranı ile 4. sırada yer aldı.

BİTLİS İLİ İLÇELERE GÖRE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Bitlis belediyesine bağlı tüm ilçelerin 31 Mart yerel seçimlerdeki sondakika, güncel durumlarını öğrenmek istiyorsanız Bitlis seçim sonuçları sayfamızı ziyaret edin.