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Bitlis'ta uyuşturucu operasyonu

Bitlis ve Tatvan ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 380 gram Metamfetamin 215 kök hint keneviri ele geçirildi.

10.09.2019 12:25 Bitlis'ta uyuşturucu operasyonu
Bitlis ve Tatvan ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, 380 gram Metamfetamin 215 kök hint keneviri ele geçirildi.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde; 9 Eylül 2019 tarihinde durumundan şüphelenilen bir kamyonet durduruldu. Durdurulan bir araçtaki iki şüpheliden daralı ağırlığı 380 gram Metamfetamin ele geçirildi.

Öte yandan Tatvan Narkotik Grup Amirliği ekipleri ise bir evin bahçe kısmında yaptığı aramada 215 kök hint keneviri ele geçirildi. - BİTLİS

Tatvan, Bitlis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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