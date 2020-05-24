BİTLİS-Tatvan'da kısıtlamayı ihlal eden 15 kişiye, 47 bin 250 TL ceza

Tatvan'da kısıtlamayı ihlal eden 15 kişiye, 47 bin 250 TL cezaBİTLİS'in Tatvan ilçesinde dün sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 15 kişiye toplam 47 bin 250 TL ceza kesildi.

24.05.2020 10:53 | Son Güncelleme: 24.05.2020 10:58
Tatvan'da kısıtlamayı ihlal eden 15 kişiye, 47 bin 250 TL ceza
BİTLİS'in Tatvan ilçesinde dün sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 15 kişiye toplam 47 bin 250 TL ceza kesildi.
Ramazan Bayramı süresince uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde, Tatvan ilçe merkezi ile giriş ve çıkışlarında sıkı denetimler yapıldı. Denetimlerde kısıtlamayı ihlal eden 15 kişiye cezai işlem uygulandı. İzin belgesi olmayan 10 kişiye polis yol kontrol noktasında, 5 kişiye ise jandarma bölgesinde idari para cezası verildi. Kişi başı 3 bin 150 lira olmak üzere toplam 47 bin 250 lira idari para cezasının uygulandığı belirtildi. BİTLİS-Tatvan’da kısıtlamayı ihlal eden 15 kişiye, 47 bin 250 TL ceza

Kaynak: DHA

Etiketler: Tatvan, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak Haber
Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi Haber
Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü Haber
Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi Haber
Deutsche Bank, koronavirüs nedeniyle yöneticilerinden 1 ay maaş almamalarını istedi
Pakistan’daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı Haber
Pakistan'daki uçak kazasında hayatta kalan kişi nasıl kurtulduğunu anlattı
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu Haber
Hükümetin Haziran ayındaki normalleşme planı belli oldu
Çin’de Aralık ayından beri ilk kez son 24 saatte koronavirüs vaka ve ölüm yaşanmadı Haber
Çin'de Aralık ayından beri ilk kez son 24 saatte koronavirüs vaka ve ölüm yaşanmadı
Yasağa rağmen müşteri alan taksiciyi ’İnisiyatif aldım’ savunması ceza yemekten kurtaramadı Haber
Yasağa rağmen müşteri alan taksiciyi "İnisiyatif aldım" savunması ceza yemekten kurtaramadı
Haberler››Güncel››BİTLİS-Tatvan'da kısıtlamayı ihlal eden 15 kişiye, 47 bin 250 TL ceza - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:54: Dicle'de yetim ve öksüz çocuklara bayram hediyesi - Haber 10:52: 700 yıllık çöpçatanlık geleneği, koronavirüs sebebiyle yapılamadı - Haber 10:51: Turistlerin gözdesi " Tortum Şelalesi" bu bayram boş kaldı - Haber 10:51: ASAT'tan Finike'deki su arızasına müdahale - Haber 10:51: Ramazan Bayramı'nın ilk günü sessizlik hakim - Haber 09:52: Bilim Kurulu Üyesi açıkladı! 3 şehrimizde yasaklar daha geç kalkacak - Haber 09:00: Salgında toplam 12 can kaybı yaşanan Bayburt'ta, 1 haftadır vaka görülmüyor - Haber 08:47: Koronavirüsün merkez üssü bir kez daha değişti! Brezilya vaka sayısında ikinci sıraya yükseldi - Haber 12:27: Gürültü yaptığı için şikayet edilen kadın, biber gazı sıkıp bina sakinlerini sokağa döktü - Haberler