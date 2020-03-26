Bitlis'te 1 kilo 19 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Bitlis'te bir araçta yapılan aramada 1 kilo 19 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
26.03.2020 14:44 | Son Güncelleme: 26.03.2020 14:44
Bitlis 'te bir araçta yapılan aramada 1 kilo 19 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu dün şüphe üzerine bir minibüs durduruldu.
Yapılan aramada, 1 kilo 19 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Minibüsteki Ş.K, A.K. ve İ.İ. gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu dün şüphe üzerine bir minibüs durduruldu.
Yapılan aramada, 1 kilo 19 gram sentetik uyuşturucu bulundu.
Minibüsteki Ş.K, A.K. ve İ.İ. gözaltına alındı.
Kaynak: AA