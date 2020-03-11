Bitlis'te 10 kilo eroin ele geçirildi
Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir araçta yapılan aramada 10 kilo 390 gram eroin maddesi ele geçirildi.
11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:03
Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir araçta yapılan aramada 10 kilo 390 gram eroin maddesi ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Hakkari Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün koordineli olarak yürütülen çalışmada, Tatvan ilçesinde durdurulan şüpheli bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Narkotik dedektör köpek Oscar ile yapılan arama neticesinde, 20 parça halinde daralı ağırlığı 10 kilo 390 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Araç içerisinde bulunan Z.Y. isimli şüpheli yakalanmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Tatvan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Hakkari Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün koordineli olarak yürütülen çalışmada, Tatvan ilçesinde durdurulan şüpheli bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Narkotik dedektör köpek Oscar ile yapılan arama neticesinde, 20 parça halinde daralı ağırlığı 10 kilo 390 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Araç içerisinde bulunan Z.Y. isimli şüpheli yakalanmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir" denildi. - BİTLİS
Kaynak: İHA
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